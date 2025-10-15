خبرگزاری کار ایران
مجتمع گلخانه‌ای آتاویتا در منطقه آزاد ارس، نشان برتر امنیت غذایی کشور را کسب کرد

در مراسمی با حضور مقامات ارشد دولتی و فعالان اقتصادی، مجتمع گلخانه‌ای آتاویتا واقع در منطقه آزاد ارس موفق به دریافت «نشان برتر امنیت غذایی» کشور شد.

به گزارش ایلنا به نقل  از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، 22 مهرماه همزمان با روز جهانی‌غذا، نخستین «همایش ملی نقش تأمین‌مالی‌پایدار در امنیت‌غذایی» با حضور مقامات ارشد دولتی و فعالان اقتصادی و با هدف بررسی چالش‌ها و فرصت‌های تأمین مالی زنجیره‌های تأمین غذا و دستیابی به امنیت غذایی پایدار در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد و در بخشی از این رویداد نشان برتر امنیت غذایی بدلیل بهترین عملکرد در مدیریت منابع آب و خاک در تولید مواد غذایی به مجتمع گلخانه‌ای آتاویتا اهدا شد.

در این مراسم علاوه بر آتاویتا از ۱۶ شرکت و طرح برتر دیگر که نقش کلیدی در تقویت زیرساخت‌های تولید و توزیع مواد غذایی کشور ایفا کرده‌اند تقدیر به عمل آمد.

مدیرعامل بانک کشاورزی نیز در این رویداد با تقدیر از دستاورد این شرکت ها، حمایت از چنین مجموعه‌هایی را سرمایه‌گذاری مستقیم برای تضمین آینده امنیت غذایی کشور خواند و بر نقش این بانک به عنوان بازوی مالی بخش کشاورزی تأکید کرد.

مجتمع آتاویتا با سرمایه‌گذاری در چندین پروژه بزرگ و راهبردی در منطقه آزاد ارس از جمله مجتمع‌های گلخانه‌ای ارس، تارلا و امیر، گلخانه میوه‌های استوایی گوزل طبیعت ارس و همچنین احداث نیروگاه‌های خورشیدی ۷، ۴۰ و ۴۲۰ مگاواتی نقشی اساسی در توسعه پایدار کشاورزی و انرژی پاک در این منطقه ایفا کرده است.

 

