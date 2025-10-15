آغاز مشارکت دهیاران و بخشداران برای حفاظت از میراث جهانی ژئوپارک ارس
در نشستی میان رئیس اداره ژئوپارک ارس و دهیاران و بخشداران منطقه آزاد ارس بر مشارکت جدی و همهجانبه جوامع محلی برای حفاظت، بهسازی و بهرهبرداری پایدار از ژئوسایتهای ژئوپارک جهانی ارس تأکید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در راستای تحقق مدیریت مشارکتی و حفاظت از سرمایههای طبیعی بینالمللی نشست همکاری سازمان منطقه آزاد ارس با بخشداران و دهیاران حوزه این منطقه با محوریت همکاری برای بهسازی، حفاظت و نگهداری ژئوسایتهای ژئوپارک جهانی یونسکو ارس برگزار شد.
در این نشست رئیس اداره ژئوپارک ارس ضمن تبیین اهداف، ظرفیتها و برنامههای آینده این ژئوپارک جهانی جاذبههای منحصربهفرد هر ژئوسایت را به طور کامل برای دهیاران معرفی و بر نقش کلیدی جوامع محلی در صیانت از این میراث جهانی تأکید کرد.
دهیاران و بخشداران حاضر در جلسه نیز با استقبال از این رویکرد مشارکتجویانه، نقطهنظرات، دغدغهها و پیشنهادهای خود را در خصوص مشکلات و موانع پیشِ رو بیان کردند و با اعلام آمادگی کامل برای همکاری در مسیر حفاظت و بهرهبرداری از ژئوسایتها بر عزم خود برای تبدیل تهدیدها به فرصت تأکید کردند.
همچنین مقرر شد دهیاران برای معرفی و ثبت محصولات محلی و روستایی (ژیوپروداکتها) و شناسایی ژئوسایت های جدید زمین شناختی و فرهنگی و اجتماعی تحت برند ژئوپارک جهانی ارس همکاری نمایند.