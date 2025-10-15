خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز مشارکت دهیاران و بخشداران برای حفاظت از میراث جهانی ژئوپارک ارس

آغاز مشارکت دهیاران و بخشداران برای حفاظت از میراث جهانی ژئوپارک ارس
کد خبر : 1700499
لینک کوتاه کپی شد.

در نشستی میان رئیس اداره ژئوپارک ارس و دهیاران و بخشداران منطقه آزاد ارس بر مشارکت جدی و همه‌جانبه جوامع محلی برای حفاظت، بهسازی و بهره‌برداری پایدار از ژئوسایت‌های ژئوپارک جهانی ارس تأکید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس،  در راستای تحقق مدیریت مشارکتی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی بین‌المللی نشست همکاری سازمان منطقه آزاد ارس با بخشداران و دهیاران حوزه این منطقه با محوریت همکاری برای بهسازی، حفاظت و نگهداری ژئوسایت‌های ژئوپارک جهانی یونسکو ارس برگزار شد. 

در این نشست رئیس اداره ژئوپارک ارس ضمن تبیین اهداف، ظرفیت‌ها و برنامه‌های آینده این ژئوپارک جهانی جاذبه‌های منحصربه‌فرد هر ژئوسایت را به طور کامل برای دهیاران معرفی و بر نقش کلیدی جوامع محلی در صیانت از این میراث جهانی تأکید کرد. 

دهیاران و بخشداران حاضر در جلسه نیز با استقبال از این رویکرد مشارکت‌جویانه، نقطه‌نظرات، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را در خصوص مشکلات و موانع پیشِ رو بیان کردند و با اعلام آمادگی کامل برای همکاری در مسیر حفاظت و بهره‌برداری از ژئوسایت‌ها بر عزم خود برای تبدیل تهدیدها به فرصت تأکید کردند. 

همچنین مقرر شد دهیاران برای معرفی و ثبت محصولات محلی و روستایی (ژیوپروداکت‌ها) و شناسایی ژئوسایت های جدید زمین شناختی و فرهنگی و اجتماعی تحت برند ژئوپارک جهانی ارس همکاری نمایند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ