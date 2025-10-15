بهمنشیر؛ محور توسعه پایدار و همکاری بینالمللی در اروند
هیئتی از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) به سرپرستی «اینگ سرانگ»، نماینده یونسکو در ایران، به دعوت دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، به آبادان سفر کرد تا ظرفیتهای زیستمحیطی، اقتصادی و فرهنگی رودخانه بهمنشیر را بررسی کرده و زمینه اجرای برنامههای مشترک در راستای توسعه پایدار و حفاظت از اکوسیستم این منطقه را ارزیابی کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، در نخستین بخش از این سفر، اعضای هیئت با حضور در حاشیه رودخانه بهمنشیر، از وضعیت اکولوژیکی و اثرات جزر و مد بر کشاورزی منطقه بازدید کردند.
اعضای هیئت همچنین در روستای سادات با شورا و دهیاری دیدار و با ساکنان محلی درباره چالشهای آب، آبیاری و وضعیت بیش از پنج هزار نخل گفتوگو کردند. بازدید از کارگاه بستهبندی و صنایعدستی خرما در روستای صیدوای آبادان نیز بخشی از برنامه صبح بود که با هدف آشنایی با ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی محلی انجام شد.
در ادامه، هیئت بینالمللی از بندر چوئبده بازدید کرد تا ضمن ارزیابی وضعیت فعلی اکوسیستم رودخانه بهمنشیر، ظرفیتهای ثبت این پهنه آبی در فهرست میراث طبیعی یونسکو را بررسی کند. در جلسه جمعبندی سفر که پس از بازدیدها، در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، اینگ سرانگ، نماینده یونسکو در ایران، گفت: «امروز به صحبتهای مردم محلی گوش دادیم و در تلاشیم پس از بازگشت به تهران، مسیرهای همکاری برای پیشرفت منطقه را شناسایی کنیم. بیتردید، این اتفاق در تعامل نزدیک با سازمان منطقه آزاد اروند و جوامع محلی رقم خواهد خورد. توسعه ناپایدار و تغییرات اقلیمی شرایط منطقه را دشوار کرده، اما میتوان با همکاری، اینجا را به الگویی برای سایر جوامع تبدیل کرد. سلامت محیط زیست مقدمه همه فعالیتهاست و لازم است با برگزاری کارگاههای ظرفیتسازی و جلب مشارکت ذینفعان، مردم را به بخشی از فرآیند حفاظت از رودخانه تبدیل کنیم.»
در ادامه، خانم عرب زاده، به نمایندگی از مدیریت برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) در ایران، نیز با اشاره به ضرورت همکاری چندجانبه گفت: «هر کدام از مردم زاویهای از واقعیت منطقه را برای ما روشن کردند. ما در همکاری با جوامع محلی تجربههای ارزشمندی داریم و میخواهیم از آنها در اینجا بهره ببریم. تجربه نشان داده هر جا دولت در اجرای پروژهها نقش فعالتری داشته، طرحها پایدار مانده و هر جا مشارکت کمتر بوده، پروژهها پس از پایان همکاری ما متوقف شدهاند. در تهران مسیر دقیق برنامهریزی را مشخص خواهیم کرد و مصمم هستیم در کنار مردم منطقه گامهای مؤثری برداریم.» دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی اظهار کرد: «هدف ما بازگرداندن رونق به آبادان و خرمشهر است.
این دو شهر زمانی میدان دفاع بودند و امروز باید به میدان توسعه پایدار تبدیل شوند. عزم ما برای تغییر جدی است و انتظار داریم همه ظرفیتهای بینالمللی پای کار بیایند.
بخش عمدهای از آسیبهای این شهرها نتیجه جنگ تحمیلی است و اکنون همه ما مسئولیم برای بازگرداندن روح زندگی به مردم و ارتقای کیفیت زیست آنان تلاش کنیم.» رودخانه بهمنشیر با ویژگیهای طبیعی و تاریخی خود، نماد همزیستی انسان و طبیعت در جنوب ایران است و حفاظت از آن، نه تنها توسعه پایدار منطقه آزاد اروند را تضمین میکند، بلکه جایگاه این منطقه را در دیپلماسی محیطزیستی ایران تثبیت خواهد کرد.