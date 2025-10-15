نخستین مرکز هیأتامنایی آموزش فنیوحرفهای مناطق آزاد کشور در آبادان افتتاح شد
نخستین مرکز هیأتامنایی آموزش فنیوحرفهای مناطق آزاد کشور با هدف ارتقای مهارت و توانمندسازی نیروی انسانی، در منطقه آزاد اروند و شهر آبادان آغاز بهکار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این مرکز با عنوان «مرکز آموزش فنیوحرفهای تخصصی جوش شهید عبدالله کوهسرخ آبادان» و با حضور رضا باجولوند، مشاور رئیس سازمان و رئیس دبیرخانه مراکز هیأتامنایی سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، و شهرام ملایی هزاروندی، مدیرکل آموزش فنیوحرفهای استان خوزستان، بهطور رسمی افتتاح شد.
ضیا جعفری، مدیر آموزش، توسعه و تعالی کسبوکارها سازمان منطقه آزاد اروند، در این مراسم گفت: این مرکز بهعنوان پایلوت همکاری میان سازمان منطقه آزاد اروند و سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور ایجاد شده و مأموریت دارد پیوند میان آموزشهای مهارتی و نیازهای واقعی صنایع منطقه را تقویت کند.
جعفری با اشاره به اهمیت این پروژه افزود: راهاندازی این مجموعه، گامی عملی در تربیت نیروی کار متخصص و توانمند است و برنامهریزی برای راهاندازی رشتههای جدید متناسب با ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی منطقه نیز در دستور کار قرار دارد.
راهاندازی این مرکز میتواند نقطه عطفی در پیوند آموزشهای مهارتی با نیازهای صنایع منطقه محسوب شود و در صورت استمرار برنامهریزی، ارتقای تجهیزات آموزشی و تعامل موثر با بنگاههای اقتصادی، الگویی قابل تکرار در سایر مناطق آزاد کشور باشد.