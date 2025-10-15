خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخستین مرکز هیأت‌امنایی آموزش فنی‌وحرفه‌ای مناطق آزاد کشور در آبادان افتتاح شد

نخستین مرکز هیأت‌امنایی آموزش فنی‌وحرفه‌ای مناطق آزاد کشور در آبادان افتتاح شد
کد خبر : 1700455
لینک کوتاه کپی شد.

نخستین مرکز هیأت‌امنایی آموزش فنی‌وحرفه‌ای مناطق آزاد کشور با هدف ارتقای مهارت و توانمندسازی نیروی انسانی، در منطقه آزاد اروند و شهر آبادان آغاز به‌کار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این مرکز با عنوان «مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای تخصصی جوش شهید عبدالله کوه‌سرخ آبادان» و با حضور رضا باجولوند، مشاور رئیس سازمان و رئیس دبیرخانه مراکز هیأت‌امنایی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، و شهرام ملایی هزاروندی، مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان خوزستان، به‌طور رسمی افتتاح شد.

ضیا جعفری، مدیر آموزش، توسعه و تعالی کسب‌وکارها سازمان منطقه آزاد اروند، در این مراسم گفت: این مرکز به‌عنوان پایلوت همکاری میان سازمان منطقه آزاد اروند و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور ایجاد شده و مأموریت دارد پیوند میان آموزش‌های مهارتی و نیازهای واقعی صنایع منطقه را تقویت کند.

جعفری با اشاره به اهمیت این پروژه افزود: راه‌اندازی این مجموعه، گامی عملی در تربیت نیروی کار متخصص و توانمند است و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی رشته‌های جدید متناسب با ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی منطقه نیز در دستور کار قرار دارد.

راه‌اندازی این مرکز می‌تواند نقطه عطفی در پیوند آموزش‌های مهارتی با نیازهای صنایع منطقه محسوب شود و در صورت استمرار برنامه‌ریزی، ارتقای تجهیزات آموزشی و تعامل موثر با بنگاه‌های اقتصادی، الگویی قابل تکرار در سایر مناطق آزاد کشور باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ