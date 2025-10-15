بیش از ۸۰ درصد واحدهای صنعتی منطقه آزاد اروند استانداردهای ایمنی و محیطزیست را اجرا کردند
کارشناسان سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کردند که بیش از ۸۰ درصد واحدهای صنعتی منطقه الزامات ایمنی، بهداشت و حفاظت از محیطزیست (HSE) را بهطور قابلتوجهی اجرایی کردهاند. با این حال، برخی چالشها در پایش و استمرار رعایت این استانداردها همچنان وجود دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، الهام اولادباغی، مدیر محیطزیست این سازمان، با اشاره به این موفقیت گفت: پیگیریهای مستمر و نظارت کارشناسی توانسته بخش زیادی از واحدهای صنعتی منطقه را به رعایت استانداردهای HSE نزدیک کند. این اقدامات نه تنها ایمنی کارکنان و حفاظت از محیطزیست را تضمین میکند، بلکه زیرساخت توسعه پایدار صنعتی را نیز تقویت میکند.
او با تأکید بر اهمیت استمرار و بهبود مستمر افزود: با وجود موفقیتهای قابل توجه، هنوز در برخی واحدها نقاط ضعفی در مدیریت پسماند، ایمنی فرایندها و آموزش کارکنان مشاهده میشود که نیازمند پایش مستمر و برنامههای توسعهای هدفمند است.
کارشناسان محیطزیست سازمان معتقدند که دستیابی به اجرای کامل الزامات HSE در همه واحدها، نیازمند ترکیبی از نظارت دقیق، آموزش مداوم و انگیزش مدیریتی است. این مسیر، ضمن حفاظت از سلامت نیروی کار و محیطزیست، میتواند به توسعه صنعتی پایدار منطقه کمک کند.