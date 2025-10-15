خبرگزاری کار ایران
بهمنشیر؛ محور دیپلماسی محیط‌زیستی ایران و همکاری اروند با یونسکو

امروز (سه‌شنبه)، هیئتی از نمایندگان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) به سرپرستی «اینگ سرانگ»، نماینده یونسکو در ایران، به دعوت دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، به آبادان سفر کرده‌اند تا از رودخانه بهمنشیر و ظرفیت‌های زیست‌محیطی، فرهنگی و اقتصادی این منطقه بازدید کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این سفر با هدف شناسایی ظرفیت‌های اکولوژیکی رودخانه بهمنشیر و بررسی امکان اجرای طرح‌های بین‌المللی در راستای توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی منطقه در حال انجام است.

اعضای هیئت امروز با حضور در رودخانه بهمنشیر، روستای سادات و کارگاه خرما در روستای صیدوای آبادان، از نزدیک در جریان وضعیت زیست‌محیطی، کشاورزی و اقتصادی منطقه قرار گرفتند. گفت‌وگو با ساکنان محلی، دیدار با شورا و دهیاری روستای سادات، بررسی اثرات جزر و مد بر آبیاری بیش از پنج هزار نخل، و بازدید از فعالیت‌های صنایع دستی و بسته‌بندی خرما از جمله برنامه‌های این بازدید است.

هیئت بین‌المللی همچنین از بندر چوئبده و سرشاخه‌های بهمنشیر بازدید می‌کند تا ضمن ارزیابی وضعیت فعلی اکوسیستم رودخانه، ظرفیت‌های ثبت این پهنه آبی در فهرست میراث طبیعی یونسکو را بررسی کند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، جلسه جمع‌بندی این سفر امشب با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در دفتر مرکزی سازمان برگزار خواهد شد. در این نشست، راهکارهای همکاری مشترک برای حفاظت از اکوسیستم بهمنشیر، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دوستدار محیط زیست و توانمندسازی جوامع محلی بررسی می‌شود.

رودخانه بهمنشیر به‌عنوان یکی از زیست‌بوم‌های تاریخی جنوب ایران، قرن‌ها بستر کشاورزی و حیات مردم آبادان و خرمشهر بوده و امروز نیز با ویژگی‌های طبیعی منحصربه‌فرد خود، نماد همزیستی انسان و طبیعت در این منطقه است.

صیانت از این رودخانه به‌عنوان میراث طبیعی، گامی مؤثر در مسیر جهانی‌شدن اروند و تثبیت جایگاه آن در دیپلماسی محیط‌زیستی ایران به شمار می‌رود.

 

