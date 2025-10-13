خبرگزاری کار ایران
آبادان؛ از غار پبده تا پالایشگاه نفت – تبارشناسی پیوند انسان و صنعت
نشست تخصصی «تحول سکونت‌گاه‌های انسانی از پیش‌تاریخ تا شهر صنعتی آبادان» با حضور جبار سالم‌پور، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند و جمعی از کارشناسان حوزه میراث فرهنگی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، جبار سالم‌پور در ابتدای این نشست با تأکید بر ضرورت صیانت از هویت تاریخی منطقه گفت: آبادان تنها شهری صنعتی نیست، بلکه ریشه در تمدن کهن جنوب‌غرب ایران دارد؛ از سکونت‌گاه‌های باستانی تا شکل‌گیری پالایشگاه و شهر مدرن امروز، سیر تحول این منطقه روایت‌گر پیوند انسان، طبیعت و صنعت است.

وی تصریح کرد: در راستای مسئولیت‌های اجتماعی سازمان منطقه آزاد اروند، تلاش داریم میراث فرهنگی و منظر تاریخی آبادان و خرمشهر را به عنوان بخشی از هویت ملی حفظ و معرفی کنیم.

در ادامه، سعید پیرمند، پژوهشگر باستان‌شناسی، با تشریح روند تکامل انسان‌های اولیه و شواهد تاریخی موجود در خوزستان اظهار داشت:
بررسی دگرگشت انسان از هومو اراکتوس تا نئاندرتال و سپس هوموساپین ساپین، ما را با مسیر شگفت‌انگیز تکامل و شناخت در سرزمین ایران آشنا می‌کند. غار پبده در خوزستان نخستین محوطه‌ای است که آثار انسان هوشمند در آن یافت شده و چغامیش نیز به عنوان آغازگر جوامع متمرکز و شهرنشینی، نقطه‌ی عطفی در تاریخ فلات ایران است. روند اهلی‌سازی گیاهان و حیوانات، به‌ویژه در ناحیه جنوب‌غربی کشور، آغازگر انقلاب نوسنگی و بستر شکل‌گیری تمدن‌های اولیه و شهرنشینی بوده است.

سپس نجلا درخشانی، پژوهشگر میراث فرهنگی، با بیان اینکه سکونتگاه‌های انسانی همواره متأثر از شرایط اقلیمی و جغرافیایی بوده‌اند، گفت: در شهرهای آبادان و خرمشهر، عنصر اصلی شکل‌گیری سکونتگاه‌های تاریخی، وجود سه رودخانه‌ی کارون، بهمنشیر و اروندرود بوده است. جزیره آبادان طی دوهزار سال گذشته همواره محل سکونت و آبادانی بوده و با گذر از دوره‌های تاریخی مختلف، از خاراکس و بهمن‌اردشیر تا عبادان و در نهایت آبادان، چهره‌ای نو یافته است. انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، نقطه‌ی عطفی در تحول شهرها و پیدایش شهر صنعتی آبادان به شمار می‌آید؛ شهری که بر پایه‌ی صنعت نفت و با الگویی از شهرسازی مدرن شکل گرفت.

درخشانی افزود: پالایشگاه آبادان، هسته‌ی اولیه شکل‌گیری این شهر و نقطه‌ی تلاقی صنعت و فرهنگ است. حفظ بافت‌های ارزشمند تاریخی و شرکتی آبادان مانند بریم و بوارده، ضرورتی فرهنگی است که باید پیش از هرگونه واگذاری مورد توجه قرار گیرد تا میراث معماری و منظر فرهنگی این شهر برای آیندگان محفوظ بماند.

این نشست با هدف بررسی لایه‌های تاریخی، فرهنگی و کالبدی شکل‌گیری شهر آبادان، و تبیین جایگاه آن در روند تحول تمدنی جنوب‌غرب ایران برگزار شد.

 

