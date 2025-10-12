بازدید میدانی معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش از پروژههای عمرانی و صنعتی
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه برنامههای نظارتی خود از یک پروژه تجاریـمسکونی و یک کارگاه کشتیسازی در جزیره بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسعود نیکافروز، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش، در این بازدید میدانی ضمن بررسی روند اجرایی پروژههای تجاریـمسکونی و کشتیسازی، موانع موجود و نیازهای پشتیبانی را ارزیابی کرد.
در این بازدید، هماهنگیهای لازم برای تسریع در روند اجرای پروژهها و بهبود شرایط بهرهبرداری انجام شد.
بازدیدهای میدانی معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش با هدف نظارت مستمر بر طرحهای عمرانی و صنعتی و حمایت از روند اجرای پروژههای توسعهای در جزیره ادامه دارد.