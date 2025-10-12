خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید میدانی معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش از پروژه‌های عمرانی و صنعتی

بازدید میدانی معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش از پروژه‌های عمرانی و صنعتی
کد خبر : 1699022
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه برنامه‌های نظارتی خود از یک پروژه تجاری‌ـ‌مسکونی و یک کارگاه کشتی‌سازی در جزیره بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسعود نیک‌افروز، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، در این بازدید میدانی ضمن بررسی روند اجرایی پروژه‌های تجاری‌ـ‌مسکونی و کشتی‌سازی، موانع موجود و نیازهای پشتیبانی را ارزیابی کرد.

در این بازدید، هماهنگی‌های لازم برای تسریع در روند اجرای پروژه‌ها و بهبود شرایط بهره‌برداری انجام شد.

بازدیدهای میدانی معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با هدف نظارت مستمر بر طرح‌های عمرانی و صنعتی و حمایت از روند اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در جزیره ادامه دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ