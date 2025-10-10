به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این نشست روز جمعه ۱۸ مهرماه در سالن رازی مرکز همایش‌های بین‌المللی خلیج فارس با هدف بررسی وضعیت موجود، شناسایی چالش‌ها و اتخاذ راهکارهای اجرایی جهت ارتقای خدمات اقامتی در آستانه فصل پرگردشگر برگزار شد.

در این جلسه، علی حسنلو، معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، با تأکید بر جایگاه مهم صنعت هتلداری در فرآیند توسعه گردشگری جزیره، اظهار داشت: برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با فعالان بخش اقامتی، فرصت مغتنمی برای شناسایی دقیق موانع و اتخاذ تصمیمات مؤثر در مسیر ارتقای سطح خدمات گردشگری است. هتلداران در شکل‌گیری تجربه سفر گردشگران نقش محوری دارند.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی کامل زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری پیش از آغاز فصل پرگردشگر افزود: تمام توان و ظرفیت سازمان منطقه آزاد کیش برای رفع موانع و تسهیل امور به کار گرفته خواهد شد تا خدماتی در شأن و جایگاه نام کیش به مسافران و گردشگران ارائه شود.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه با قدردانی از همراهی فعالان این بخش در مقاطع حساس، تصریح کرد: همکاری و هماهنگی مجموعه هتلداری جزیره در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین در جریان جشنواره تابستانی کیش، منجر به ارائه خدمات مطلوب و نتایج بسیار رضایت‌بخش شد. این تجربه موفق نشان می‌دهد که با تعامل سازنده و هم‌افزایی، امکان دستیابی به سطحی مطلوب از کیفیت خدمات در فصل پیش‌رو نیز فراهم است.

در بخش دیگری از این نشست، مدیران هتل‌ها و اقامتگاه‌های جزیره با بیان چالش‌های موجود در حوزه زیرساخت، کمبود نیروی انسانی متخصص و افزایش هزینه‌های جاری، خواستار اتخاذ تدابیر حمایتی و تسریع در رفع موانع پیش از آغاز پیک سفر گردشگران شدند. آنان تأکید کردند رفع این چالش‌ها تأثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی گردشگران خواهد داشت.