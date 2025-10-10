خبرگزاری کار ایران
کیش؛ مرکز تحول سرمایه‌گذاری گردشگری کشور

کیش؛ مرکز تحول سرمایه‌گذاری گردشگری کشور
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی گفت: جزیره کیش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور، کانون توجه سرمایه‌گذاران است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، علی‌اصغر شالبافیان در نشست هم‌اندیشی با سرمایه‌گذاران پروژه‌های گردشگری اظهار کرد: با توجه به تعدد پروژه‌های در حال ساخت و تأسیسات فعال، باید با رویکردی نو بر محور جاذبه‌های گردشگری، انگیزه سفر به این جزیره تقویت شود.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری گفت: بیش از ۴۰ شهر کشور عوارض ساخت هتل‌ها و تأسیسات گردشگری را حذف یا کاهش داده‌اند. در تهران نیز ۸۰ درصد این عوارض بخشوده شده است که باعث افزایش تمایل سرمایه‌گذاران شده است.

شالبافیان افزود: در بخش تجهیزات نیز تسهیلات گمرکی در نظر گرفته شده و تجهیزات سنگین هتل‌ها از حقوق ورودی معاف هستند.

او حجم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری مناطق آزاد کشور را ۳۰۰ همت اعلام کرد و افزود: با افزایش تسهیلات از ۲.۵ به ۴۴ همت و استفاده از ابزارهایی مانند اوراق تأمین مالی، حمایت از سرمایه‌گذاران تقویت شده است.

وی خاطرنشان کرد: در یکی از پروژه‌های کیش ۲۰۰ میلیارد تومان از طریق اوراق تأمین مالی جذب شده و نرخ نهایی آن حدود ۳۱ درصد بوده است. بازپرداخت اصل مبلغ این اوراق سه سال بعد انجام می‌شود و تنها سود آن به‌صورت دوره‌ای پرداخت می‌شود؛ به همین دلیل این روش برای پروژه‌های نزدیک به بهره‌برداری جذاب است.

شالبافیان همچنین از آیین‌نامه جدید تأسیسات ترکیبی گردشگری خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، امکان احداث تا ۴۰ درصد کاربری تجاری، اداری و مسکونی در پروژه‌های گردشگری فراهم شده است؛ البته این موضوع برای پروژه‌هایی قابل استفاده است که در مراحل اولیه ساخت قرار دارند.

وی در پایان افزود: سرمایه‌گذارانی که پروژه‌هایشان پیشرفت بالایی دارد و مایل به استفاده از تسهیلات صندوق توسعه یا اوراق تأمین مالی هستند، مدارک خود را تا ۱۰ روز آینده ارائه دهند تا بررسی و نهایی شود.

 

