کیش؛ مرکز تحول سرمایهگذاری گردشگری کشور
رئیس مرکز سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی گفت: جزیره کیش بهعنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور، کانون توجه سرمایهگذاران است.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در حوزه سرمایهگذاری گردشگری گفت: بیش از ۴۰ شهر کشور عوارض ساخت هتلها و تأسیسات گردشگری را حذف یا کاهش دادهاند. در تهران نیز ۸۰ درصد این عوارض بخشوده شده است که باعث افزایش تمایل سرمایهگذاران شده است.
شالبافیان افزود: در بخش تجهیزات نیز تسهیلات گمرکی در نظر گرفته شده و تجهیزات سنگین هتلها از حقوق ورودی معاف هستند.
او حجم سرمایهگذاری در پروژههای گردشگری مناطق آزاد کشور را ۳۰۰ همت اعلام کرد و افزود: با افزایش تسهیلات از ۲.۵ به ۴۴ همت و استفاده از ابزارهایی مانند اوراق تأمین مالی، حمایت از سرمایهگذاران تقویت شده است.
وی خاطرنشان کرد: در یکی از پروژههای کیش ۲۰۰ میلیارد تومان از طریق اوراق تأمین مالی جذب شده و نرخ نهایی آن حدود ۳۱ درصد بوده است. بازپرداخت اصل مبلغ این اوراق سه سال بعد انجام میشود و تنها سود آن بهصورت دورهای پرداخت میشود؛ به همین دلیل این روش برای پروژههای نزدیک به بهرهبرداری جذاب است.
شالبافیان همچنین از آییننامه جدید تأسیسات ترکیبی گردشگری خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، امکان احداث تا ۴۰ درصد کاربری تجاری، اداری و مسکونی در پروژههای گردشگری فراهم شده است؛ البته این موضوع برای پروژههایی قابل استفاده است که در مراحل اولیه ساخت قرار دارند.
وی در پایان افزود: سرمایهگذارانی که پروژههایشان پیشرفت بالایی دارد و مایل به استفاده از تسهیلات صندوق توسعه یا اوراق تأمین مالی هستند، مدارک خود را تا ۱۰ روز آینده ارائه دهند تا بررسی و نهایی شود.