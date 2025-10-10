وزارت اقتصاد پشتیبان صنعت گردشگری کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمدرضا دشتی اردکانی در آیین اختتامیه دومین همایش بین‌المللی «هتل‌داری در هزاره سوم» با بیان اینکه گردشگری یک منظومه به‌هم‌پیوسته است، تصریح کرد: تمام اجزای این منظومه با یکدیگر ارتباط دارند و قلب این منظومه، صنعت هتل‌داری است. اگر امروز همه بخش‌های این صنعت را حمایت کنیم، مطمئنم آینده روشنی در انتظار گردشگری کشور خواهد بود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد تأکید کرد: صنعت گردشگری نه قابل تحریم است و نه هیچ کشوری در دنیا می‌تواند آن را تحریم کند. باید باور داشته باشیم که این صنعت در آینده به یکی از منابع اصلی درآمد کشور تبدیل خواهد شد.

دشتی اردکانی در ادامه با اشاره به جایگاه قانونی صنعت گردشگری در برنامه هفتم توسعه گفت: در دوره قبل، موفق شدیم ماده ۸۳ برنامه هفتم توسعه را در خصوص گردشگری تصویب کنیم و برای نخستین‌بار مبنای قانونی مشخصی برای توسعه این صنعت در برنامه‌های توسعه کشور ایجاد شود.

وی افزود: اگر بخواهیم صنعت گردشگری رشد پیدا کند، باید پایه و اساس آن بر قانون‌گذاری دقیق و مؤثر استوار باشد.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت توجه مجلس شورای اسلامی به صنعت گردشگری در بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: از همه سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه هتل‌داری در سراسر کشور درخواست می‌کنم با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط مستمر باشند و ضرورت حمایت از گردشگری را برای آنان تشریح کنند.

وی با بیان اینکه گردشگری از صنایع ارزآور و اشتغال‌زا محسوب می‌شود، افزود: این بخش باید سهم مشخص و قابل‌توجهی در بودجه سال ۱۴۰۵ داشته باشد تا مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری و جذب سرمایه تسهیل شود.