هتلداری، ستون زنجیره ارزش گردشگری در کیش / افزایش ۱۰۰ درصدی گردشگران خارجی در یک سال گذشته
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر نقش کلیدی صنعت هتلداری در توسعه گردشگری پایدار گفت: هتلها امروز تنها محل اقامت نیستند؛ بلکه مدرسه، رسانه و پلتفرم نوآوری در مقاصد گردشگری محسوب میشوند.
کبیری تصریح کرد: این ارقام نشان میدهد ایران در آغاز مسیری قرار دارد که پتانسیلهای آن تازه در حال فعال شدن است.
وی با اشاره به تحولات قانونی اخیر در حوزه گردشگری یادآور شد: در مجلس شورای اسلامی و برنامه هفتم توسعه اقدامات مؤثری برای مانعزدایی از مسیر گردشگری انجام شده است. همچنین وی حضور معصومه آقاپور بهعنوان نماینده ریاستجمهوری در این همایش را نشانه توجه ویژه دولت به گردشگری بهعنوان یک اقتصاد پایدار دانست.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: ما در کیش توانستهایم رکن اصلی زنجیره ارزش گردشگری یعنی هتلداری را با همکاری بخش خصوصی توسعه دهیم. اگرچه این مسیر نیازمند حمایت مستمر است اما ساخت ۵۲ هتل و ۵۰ هتل در حال ساخت گواه تلاش فعالان این عرصه در سراسر کشور است.
به گفته کبیری، در صنعت هتلداری کیش سه محور اصلی دنبال میشود: سرمایهگذاری پایدار و سبز، توسعه مهارتها و منابع انسانی و نوآوری در تجربه مهمان.
محمد کبیری با بیان اینکه در گذشته هتلداری تنها به ارائه اتاق و امکانات محدود میشد، گفت: امروز ایجاد فضای امن، آرام و خوشایند برای گردشگر از زیرساختهای فیزیکی مهمتر است؛ زیرساختها شرط لازماند اما شرط کافی نیستند.
وی با اشاره به رشد قابلتوجه گردشگری در جزیره کیش افزود: افزایش ۱۰۰ درصدی گردشگران خارجی کیش در یک سال گذشته نشان میدهد مسیر درستی توسط بخش خصوصی آغاز شده است. همچنین با اطلاعاتی که از نظرسنجی ایسپا در جریان جشنواره تابستانی به دست آمده، گردشگران تجربهای خوب و رضایتبخش در زمینه تفریحات و هتلداری داشتهاند و این دستاورد، نتیجه تلاش هماهنگ همه بخشهای اقتصادی و گردشگری کیش است.
کبیری سپس به آمار ظرفیت اقامتی جزیره اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار تخت اقامتی در جزیره وجود دارد و پیشبینی میشود با افتتاح بخشی از هتلهای در حال ساخت طی سه سال آینده، این رقم از ۳۰ هزار تخت فراتر رود. این آمار نشاندهنده ظرفیت بالای گردشگری کیش در سطح ملی است و انشاءالله در سطح منطقهای نیز افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: در ششماهه منتهی به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توانستیم حدود ۳۲ همت سرمایه در بخش گردشگری جذب کنیم و از مجموع حدود ۴۰ همت سرمایهگذاری انجامشده، ۳۲ همت مربوط به حوزه گردشگری و بهطور مشخص صنعت هتلداری بوده است.
او این آمار را نشانهای از پاسخگویی اقتصاد گردشگری کیش و اعتماد سرمایهگذاران به این حوزه دانست.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر لزوم پایداری و ثبات در این بخش گفت: وظیفه ماست که با همراهی دولت محترم زیرساختهای لازم را برای حفظ ثبات این بخش فراهم کنیم؛ بخشی که فعلاً اصلیترین مزیت اقتصادی کیش محسوب میشود.
وی افزود: امیدواریم ما و بخش خصوصی بتوانیم از مباحث مطرحشده در این همایش بیشترین بهره را ببریم. وظیفه سازمان منطقه آزاد کیش تسهیلگری است؛ همان انتظاری که فعالان حوزه گردشگری و هتلداری بهحق از ما دارند.
کبیری در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: با همکاری وزارت گردشگری و وزارت اقتصاد، توسعه هتلداری در جزیره کیش را با قدرت دنبال خواهیم کرد و به فضل الهی سهم خود را در منطقه با افزایش تعداد پروازهای داخلی و خارجی و جذب گردشگران بیشتر ایفا خواهیم کرد.