گردشگری، موتور محرک اقتصاد آینده ایران است / کیش، قلب تپنده توسعه ملی
مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی با تأکید بر اهمیت صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور گفت: گردشگری یکی از پایههای اصلی اقتصاد هزاره سوم است و صنعت هتلداری ستون فقرات آن به شمار میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، معصومه آقاپور در آیین اختتامیه دومین همایش بینالمللی هتلداری در هزاره سوم، ضمن ابلاغ سلام رئیسجمهور به حاضران اظهار داشت: دولت چهاردهم در تلاش است بخش صادرات غیرنفتی کشور را به اوج برساند و این هدف بدون توسعه صنعت گردشگری ممکن نخواهد بود.
آقاپور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: شرایط دشواری بر کشور حاکم شده؛ مکانیزم ماشه فعال و اسنپبک نیز اجرا شده، اما با تکیه بر مکانیزم همدلی میتوان از این مانع عبور کرد. شعار سال ۲۰۲۵ سازمان ملل نیز بر همین نکته تأکید دارد: «ما با هم میتوانیم آغازی نو داشته باشیم.»
وی ظرفیتهای جزیره کیش را فرصتی ارزشمند برای توسعه گردشگری دانست و افزود: با تکیه بر این رویکرد میتوان از فرصت چنین همایشهایی بهره برد و شرایط ویژهای را در کیش رقم زد. به باور من، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با مدیریت خود میتواند این جزیره را به مرکز تنفس گردشگری ایران تبدیل کند. همچنین آقای کبیری نگرشی نو در جزیره ایجاد کردهاند؛ نگرشی که میتوان آن را در یک جمله خلاصه کرد: «با کیش زندگی کن، نه فقط برای گردش در کیش.»
آقاپور با بیان اینکه گردشگری میتواند ستون اقتصاد آینده ایران باشد، ادامه داد: در سال ۲۰۲۴، درآمد جهانی صنعت گردشگری ۱.۶ تریلیون دلار بوده است؛ یعنی حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص جهانی. پیشبینی میشود این رقم در سال جاری به ۲۵ درصد برسد، در حالی که سهم ایران کمتر از ۳ درصد است. افزایش این سهم نیازمند توسعه صنعت هتلداری و گردشگری است.
وی در تبیین اهداف ملی گردشگری کشور خاطرنشان کرد: برنامهریزی شده تا سال ۱۴۱۰، تعداد گردشگران ورودی کشور به ۲۰ میلیون نفر برسد و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود. تحقق این هدف تنها با مشارکت بخش خصوصی ممکن است؛ فقط با مردم، برای مردم و در کنار مردم و با حمایت دولت چهاردهم.
وی تأکید کرد: فعالان گردشگری باید از بانکمحوری فاصله بگیرند و به سمت ابزارهای نوین مالی مانند اوراق و سرمایهگذاری حرکت کنند؛ چراکه منابع بانکی محدود است و نرخهای فعلی صرفه اقتصادی ندارد.
آقاپور در ادامه چند پیشنهاد کلیدی برای توسعه گردشگری ارائه داد: دیجیتالسازی کامل خدمات گردشگری با استفاده از هوش مصنوعی، تحلیل دادهها و نظرسنجی کاربران؛ لبخند و رفتار ساده کارکنان میتواند «لبخند کیش» را به زندگی گردشگر تبدیل کند. همچنین ایجاد دانشکده تخصصی گردشگری و هتلداری با همکاری بخش خصوصی اقدامی است که بهزودی اجرایی خواهد شد.
وی افزود: اصلاح قوانین مالکیت، تسهیل انتقال ارز و ایجاد مشوقهای مالیاتی از دیگر محورهایی است که باید با همراهی دولت و بخش خصوصی دنبال شود. علاوه بر این، تنوعبخشی به محصولات گردشگری بهویژه در حوزه سلامت، فرهنگی، رویدادهای بینالمللی و هنری با نقش پررنگ بانوان و توسعه هتلهای سبز و پایدار با هدف کاهش مصرف انرژی، بازیافت آب و ارتقای بهرهوری، میتواند جذب منابع بینالمللی را نیز به همراه داشته باشد.
آقاپور در پایان با قدردانی از مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش، فعالان صنعت گردشگری و اصحاب رسانه تصریح کرد: کیش لبخند خلیج فارس است؛ جایی که امید در ساحل میشکفد و آینده روشن گردشگری ایران از افق آبی آن طلوع خواهد کرد. انشاءالله با تدابیر رهبر معظم انقلاب، همت دولت چهاردهم و هماهنگی سران سه قوه، ایران جایگاهی متعالی در میان ۵۰ کشور برتر جهان در صنعت گردشگری به دست خواهد آورد.