نشست نماینده رئیس جمهور چین و دبیر کل حزب استان هاینان با مقامات عالی اجلاس جهانی مناطق آزاد

در نشست نماینده رئیس جمهور چین و دبیر کل حزب استان هاینان با مقامات عالی اجلاس جهانی مناطق آزاد، علاوه بر فنگ فی 10 نفر از مقامات عالی مناطق آزاد از کشورهای مختلف عمان، مصر، غنا، جامائیکا، صربستان، نیجریه و برزیل به همراه 8 تن از مقامات چین حضور داشتند.

به گزارش ایلنا ، رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست با قدردانی از سازمان جهانی مناطق آزاد و میزبانی دولت چین گفت: این کنگره، بستری برای تعمیق گفتگوها، تبادل دانش و تقویت شبکه‌ای از مسئولان اقتصادی بود که همگی به تبدیل مناطق آزاد به موتورهای واقعی رشد پایدار و فراگیر می اندیشند.

مسرور، در ادامه با اعلام آمادگی جهت برگزاری دوره‌های آینده این رویداد بین‌المللی در مناطق آزاد ایران اظهار داشت: ما بر این باوریم که برگزاری این رویداد در ایران، فرصتی منحصربه‌فرد برای اعضا خواهد بود تا از نزدیک با ظرفیت‌های استراتژیک ما در قلب کریدورهای اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب آشنا شوند.

 

