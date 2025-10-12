نشست نماینده رئیس جمهور چین و دبیر کل حزب استان هاینان با مقامات عالی اجلاس جهانی مناطق آزاد

به گزارش ایلنا ، رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست با قدردانی از سازمان جهانی مناطق آزاد و میزبانی دولت چین گفت: این کنگره، بستری برای تعمیق گفتگوها، تبادل دانش و تقویت شبکه‌ای از مسئولان اقتصادی بود که همگی به تبدیل مناطق آزاد به موتورهای واقعی رشد پایدار و فراگیر می اندیشند.

مسرور، در ادامه با اعلام آمادگی جهت برگزاری دوره‌های آینده این رویداد بین‌المللی در مناطق آزاد ایران اظهار داشت: ما بر این باوریم که برگزاری این رویداد در ایران، فرصتی منحصربه‌فرد برای اعضا خواهد بود تا از نزدیک با ظرفیت‌های استراتژیک ما در قلب کریدورهای اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب آشنا شوند.

انتهای پیام/