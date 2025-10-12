گسترش همکاریهای بینالمللی مناطق آزاد ایران در یازدهمین کنگره جهانی مناطق آزاد
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در حاشیه یازدهمین کنگره جهانی مناطق آزاد از برگزاری نشستهای موثر و سازنده با روسای کل مناطق آزاد کشورهای عمان، امارات، کلمبیا، جامائیکا و چند کشور دیگر خبر داد.
به گزارش ایلنا، رضا مسرور، با اشاره به نتایج مثبت این دیدارها گفت: در این جلسات توافقات خوبی در حوزه اقتصاد دیجیتال صورت گرفت که میتواند به توسعه همکاریهای اقتصادی و فناورانه ایران در سطح بینالمللی کمک کند. هرچه این تعاملات افزایش یابد می تواند بر اقتصاد ملی کشور نیز اثرگذار باشد.
مسرور همچنین افزود: در حاشیه این دیدارها بهصورت غیررسمی پیشنهاد دادیم اجلاس آینده مناطق آزاد جهان در ایران برگزار شود که با استقبال و توجه رئیس سازمان جهانی مناطق آزاد همراه بود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر لزوم پیگیری نتایج این جلسات تاکید کرد و گفت: این مذاکرات باید به انعقاد چند تفاهمنامه و قرارداد بینالمللی بین مناطق آزاد ایران و مناطق آزاد سایر کشورها منجر شود تا زمینه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری مشترک فراهم گردد.
گفتنی است؛ یازدهمین کنگره جهانی مناطق آزاد با حضور نمایندگان ۲۲ کشور در سطح وزرا و مقامات عالی مناطق آزاد و ۴۸ کشور در سطح معاونان، مدیران مناطق آزاد، بخشهای اقتصادی و سازمانهای بینالمللی از ۱۰ تا ۱۲ اکتبر در شهر هایکو چین برگزار شد.