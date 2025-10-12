به گزارش ایلنا، رضا مسرور گفت: بریکس با ایجاد سازوکارهای نوین مالی و تجاری مانند بانک توسعه جدید‌ و حرکت به سمت تجارت با ارزهای ملی، فرصتی تاریخی برای بازآرایی اقتصاد جهانی در اختیار دارد.

مسرور موقعیت ژئواکونومیک منحصربه‌فرد ایران به‌عنوان پل ارتباطی شرق و غرب و هاب انرژی را ظرفیتی بی‌بدیل برای تبدیل مناطق آزاد کشور به گره‌های استراتژیک و جایگزین‌ناپذیر در شبکه اقتصادی بریکس دانست.

ایجاد منطقه آزاد مالی مشترک بریکس

وی با تاکید بر ایجاد منطقه آزاد مالی مشترک بریکس گفت: تأسیس یک منطقه مالی بین‌المللی در ایران با هدف استقرار شعب بانک توسعه جدید و بانک‌های مرکزی اعضا برای تسهیل سرمایه‌گذاری و تسویه مبادلات تجاری پیشنهاد می شود.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: توسعه زیرساخت تسویه مبادلات با ارزهای ملی با هدف سرمایه‌گذاری مشترک برای ایجاد یک پلتفرم پرداخت و پیام‌رسان مالی امن در مناطق آزاد جهت حذف دلار و کاهش هزینه‌های مبادلاتی میان اعضا می تواند در دستور کار قرار بگیرد.

مسرور با تأکید بر اهمیت شکل‌دهی به زنجیره‌های ارزش افزوده مشترک خاطرنشان ساخت: حرکت از تجارت کالا به سمت تولید مشترک؛ با تعریف پروژه‌هایی که در آن مزیت‌های نسبی اعضا مانند انرژی ایران، فناوری چین، مواد اولیه روسیه و برزیل، و بازار هند در مناطق آزاد ایران با یکدیگر ترکیب شوند، می تواند در دستور کار قرار بگیرد.

تبدیل مناطق آزاد ایران به هاب لجستیک کریدور شمال-جنوب

وی تصریح کرد: تشکیل یک کنسرسیوم حمل‌ونقل بریکس برای سرمایه‌گذاری یکپارچه در زیرساخت‌های ریلی، بندری و جاده‌ای مناطق آزاد چابهار و انزلی به‌عنوان شاهراه‌های اصلی ترانزیت میان اعضا از سوی ما پیشنهاد می شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه به راه‌اندازی پارک‌های صنعتی-فناوری مشترک میان اعضای بریکس پرداخت و گفت: ایجاد پارک‌های تخصصی در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی، هوش مصنوعی، داروسازی و انرژی‌های تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری و مدیریت مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان عضو بریکس یکی از اقدامات اثرگذار خواهد بود.

مسرور ادامه داد: ایجاد “پنجره واحد گمرکی دیجیتال” میان مناطق آزاد عضو بریکس می تواند موجب هماهنگ‌سازی و دیجیتالی کردن فرآیندهای گمرکی و تجاری برای تضمین حرکت سریع، ارزان و روان کالا در سراسر شبکه مناطق آزاد کشورهای عضو شود.

وی تدوین چارچوب حقوقی و داوری تجاری یکپارچه را از الزامات همکاری دانست و گفت: ما آمادگی داریم یک نظام حقوقی مشترک و مرکز داوری بین‌المللی مورد اعتماد اعضا در یکی از مناطق آزاد ایران برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و حل‌وفصل اختلافات تجاری ایجاد کنیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه به تشریح موقعیت مناطق آزاد ایران پرداخت و افزود: مناطق آزاد ایران، نه تنها به عنوان بازیگران ملی، بلکه به مثابه شرکای استراتژیک برای کشورهای عضو بریکس عمل می‌کنند.

مسرور با تاکید بر اینکه هدف ما، هم‌افزایی این ظرفیت‌ها با اقتصادهای پویای بریکس است اظهار داشت: می توانیم با تسهیم دانش، تشویق سرمایه‌گذاری‌های مشترک و مدرن‌سازی زیرساخت‌های دیجیتال، به یکپارچگی اقتصادی جنوب-جنوب عمق بخشیده و به طور مشترک، رفاه و توسعه پایدار را برای ملت‌های خود به ارمغان آوریم.

ما در حال بازآفرینی مناطق آزاد خود به عنوان دروازه‌هایی هوشمند، دیجیتال و پایدار هستیم

وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل ایران بیان کرد: ایران دارای موقعیت چهارراهی جهان است که کریدورهای حیاتی ترانزیتی را میزبانی می‌کند. منابع طبیعی عظیم، به ویژه در حوزه انرژی و معدن که خوراک صنایع ارزش‌آفرین را تأمین می‌کند و مهم‌تر از همه، سرمایه انسانی جوان، تحصیل‌کرده و خلاق که موتور اصلی اقتصاد دانش‌بنیان است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: ما در حال بازآفرینی مناطق آزاد خود به عنوان دروازه‌هایی هوشمند، دیجیتال و پایدار هستیم. اصول راهبردی ما، یک دعوتنامه آشکار برای همکاری با تمام کشورها و شرکت‌هایی است که به دنبال شریکی قابل اعتماد در یکی از استراتژیک‌ترین نقاط جهان هستند.

