رقابت‌های لیگ برتر دوچرخه‌سواری جاده ای کشور به منطقه آزاد ارس رسید

رقابت‌های لیگ برتر دوچرخه‌سواری جاده ای کشور به منطقه آزاد ارس رسید
منطقه آزاد ارس میزبان مرحله دوم از رقابت‌های لیگ برتر دوچرخه‌سواری جاده آقایان خواهد بود که از ۲۲ تا ۲۵ مهرماه با حضور ۱۴ تیم برتر این رشته در کشور برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، این رویداد ورزشی از روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه  کار خود را  در منطقه آزاد ارس آغاز خواهد کرد و به مدت چهار روز میزبان رقابت‌های پرشور دوچرخه‌سواران برتر کشور خواهد بود و پوشش زنده این مسابقات از طریق شبکه ورزش در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

برنامه رقابت‌ها شامل سه بخش مجزا است که در روزهای مختلف برگزار می‌شوند. در روز نخست مسابقه کریتریوم رأس ساعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۲۳ مهر برگزار خواهد شد. روز بعد پنج‌شنبه ۲۴ مهر نوبت به مسابقه تایم تریل تیمی می‌رسد و در نهایت مسابقه اصلی استقامت در صبح روز جمعه ۲۵ مهرماه رأس ساعت ۹:۳۰ آغاز می‌شود.

مراسم اختتامیه این دوره از رقابت‌ها رأس ساعت ۱۲ روز جمعه ۲۵ مهرماه در منطقه آزاد ارس برگزار می‌گردد و از تیم‌ها و دوچرخه‌سواران برتر تقدیر به عمل خواهد آمد. 

شایان ذکر است؛  مرحله اول لیگ برتر دوچرخه‌سواری جاده آقایان اعم از رده بزرگسالان و جوانان پیش از این به میزبانی استان مازندران برگزار شده بود و منطقه آزاد ارس میزبان دومین بخش از این سری رقابت‌ها محسوب می‌شود.

 

