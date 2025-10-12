توسعه روابط پاکستان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با محوریت منطقه آزاد انزلی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این برنامه های کاری که با هم افزایی استاندار گیلان و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به اجرا درآمد، دیدارها و مذاکرات متعددی با رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور؛ نایب رییس اتاق بازرگانی؛ مدیر کل فرودگاه های استان؛ اعضای هیأت مدیره، معاونین و مدیران معاونت های اقتصادی و بندری سازمان در خصوص توسعه همکاری های دو و چند جانبه میان دو کشور برگزار شد.

بنابراین گزارش ایجاد مسیرهای پروازی میان فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت با شهرهای پاکستان، برقراری خطوط ترانزیتی حمل بار و کالا میان جمهوری اسلامی پاکستان و کشورهای حوزه دریای کاسپین و اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ تولید و فرآوری محصولات مشترک در حوزه پوشاک، چرم و لوازم ورزشی بهمراه برپایی رویدادهای فرهنگی،تجاری و نمایشگاهی مشترک؛ مهمترین محورهای تعامل و برنامه کاری دو و چند جانبه دو کشور با محوریت منطقه آزاد انزلی و استان گیلان را به خود اختصاص داد.

گفتنی است؛ شورای تجارت و سرمایه گذاری دو کشور به منظور اجرای توافقنامه های منعقده میان روسای جمهور دو کشور، جهت افزایش ارزش مبادلات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان به ده میلیارد دلار بالغ شود.

گفتنی است؛ مهدی نورمحمدی نایب رییس شورای تجارت و سرمایه گذاری پاکستان و ایران، محمد حسن دهقانی،معاون اقتصادی و کمیل امینیان‌دبیر ایران شورا در این برنامه های بازدید و مذاکره حضور داشتند.

