در دیدار هیأت رییسه شورای تجارت و سرمایه گذاری پاکستان و ایران مطرح شد:
توسعه روابط پاکستان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با محوریت منطقه آزاد انزلی
در راستای اجرای راهبردهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جهت توسعه همکاری های منطقه ای با کشورهای همسایه، منطقه آزاد انزلی میزبان نایب رییس،معاون و دبیر شورای تجارت و سرمایه گذاری پاکستان و ایران بود.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این برنامه های کاری که با هم افزایی استاندار گیلان و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به اجرا درآمد، دیدارها و مذاکرات متعددی با رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور؛ نایب رییس اتاق بازرگانی؛ مدیر کل فرودگاه های استان؛ اعضای هیأت مدیره، معاونین و مدیران معاونت های اقتصادی و بندری سازمان در خصوص توسعه همکاری های دو و چند جانبه میان دو کشور برگزار شد.
بنابراین گزارش ایجاد مسیرهای پروازی میان فرودگاه بینالمللی سردار جنگل رشت با شهرهای پاکستان، برقراری خطوط ترانزیتی حمل بار و کالا میان جمهوری اسلامی پاکستان و کشورهای حوزه دریای کاسپین و اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ تولید و فرآوری محصولات مشترک در حوزه پوشاک، چرم و لوازم ورزشی بهمراه برپایی رویدادهای فرهنگی،تجاری و نمایشگاهی مشترک؛ مهمترین محورهای تعامل و برنامه کاری دو و چند جانبه دو کشور با محوریت منطقه آزاد انزلی و استان گیلان را به خود اختصاص داد.
گفتنی است؛ شورای تجارت و سرمایه گذاری دو کشور به منظور اجرای توافقنامه های منعقده میان روسای جمهور دو کشور، جهت افزایش ارزش مبادلات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان به ده میلیارد دلار بالغ شود.
گفتنی است؛ مهدی نورمحمدی نایب رییس شورای تجارت و سرمایه گذاری پاکستان و ایران، محمد حسن دهقانی،معاون اقتصادی و کمیل امینیاندبیر ایران شورا در این برنامه های بازدید و مذاکره حضور داشتند.