مقدم زاده افزود: ما توانسته‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های منطقه و رویکردهای نوین در جذب سرمایه‌گذاری و با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، تنها در شش ماهه اول سال 1404، عملیات اجرایی حدود ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را آغاز کنیم.

دکتر مقدم‌زاده به تشریح پروژه‌های کلیدی منطقه آزاد ارس در زمینه نیروگاه های خورشدی پرداخت و اظهار داشت: یکی از این نیروگاه‌ها دومین نیروگاه بزرگ خورشیدی کشور با ظرفیت ۴۲۰ مگاوات است که عملیات اجرایی آن از مردادماه سال جاری آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود فاز اول آن تا پایان سال جاری به بهره‌برداری کامل برسد.

وی همچنین از بهره‌برداری از یک نیروگاه ۷ مگاواتی در مردادماه سال جاری با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد خبر داد که عملیات صفر تا صد آن تنها در مدت دو ماه به انجام رسیده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با بیان شاخصی قابل تأمل تصریح کرد: هر روز به میزان ۳ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در منطقه آزاد ارس عملیاتی می‌شود که این رقم نشان از سرعت و عزم جدی در اجرای این پروژه‌های استراتژیک دارد در این منطقه دارد.

مقدم‌زاده در پایان تأکید کرد: ما مصمم هستیم که منطقه آزاد ارس که همواره به عنوان منطقه‌ای صنعتی، قطب فعالیت‌های کشاورزی و گلخانه‌ای و دارای موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه شناخته شده است به قطب تأمین انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در میان مناطق آزاد کشور و شمال ایران تبدیل کنیم.

