خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:

روزانه ۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ارس عملیاتی می‌شود

روزانه ۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ارس عملیاتی می‌شود
کد خبر : 1698833
لینک کوتاه کپی شد.

در آیینی با دستور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد و در راستای تحقق اهداف دولت چهاردهم برای توسعه انرژی‌های پاک و اجرایی‌سازی برنامه‌های کلان در منطقه آزاد ارس، ۴۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در این منطقه به بهره‌برداری رسید و به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر هادی مقدم زاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان در این مراسم با تشریح برنامه‌های گسترده ارس در این حوزه گفت: با توجه به رویکرد جهانی برای تقلیل مصرف سوخت‌های فسیلی و حرکت به سمت تأمین انرژی‌های پاک و همچنین نیاز ملی و رویکرد ویژه دولت، منطقه آزاد ارس برای خود تکالیف ویژه‌ای در این زمینه پیش‌بینی و عملیاتی کرده است.

مقدم زاده افزود: ما توانسته‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های منطقه و رویکردهای نوین در جذب سرمایه‌گذاری و با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، تنها در شش ماهه اول سال 1404، عملیات اجرایی حدود ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را آغاز کنیم.

دکتر مقدم‌زاده به تشریح پروژه‌های کلیدی منطقه آزاد ارس در زمینه نیروگاه های خورشدی پرداخت و اظهار داشت: یکی از این نیروگاه‌ها دومین نیروگاه بزرگ خورشیدی کشور با ظرفیت ۴۲۰ مگاوات است که عملیات اجرایی آن از مردادماه سال جاری آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود فاز اول آن تا پایان سال جاری به بهره‌برداری کامل برسد.

وی همچنین از بهره‌برداری از یک نیروگاه ۷ مگاواتی در مردادماه سال جاری با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد خبر داد که عملیات صفر تا صد آن تنها در مدت دو ماه به انجام رسیده است.

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با بیان شاخصی قابل تأمل تصریح کرد: هر روز به میزان ۳ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در منطقه آزاد ارس عملیاتی می‌شود که این رقم نشان از سرعت و عزم جدی در اجرای این پروژه‌های استراتژیک دارد در این منطقه دارد.

مقدم‌زاده در پایان تأکید کرد: ما مصمم هستیم که منطقه آزاد ارس که همواره به عنوان منطقه‌ای صنعتی، قطب فعالیت‌های کشاورزی و گلخانه‌ای و دارای موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه شناخته شده است به قطب تأمین انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در میان مناطق آزاد کشور و شمال ایران تبدیل کنیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ