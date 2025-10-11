خبرگزاری کار ایران
یازدهمین اجلاس جهانی مناطق آزاد آغاز به کار کرد
رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد در جمع مقامات عالی ۲۲ کشور و همچنین در نشست بریکس به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

به گزارش ایلنا؛ در یازدهمین کنگره جهانی مناطق آزاد، ۲۲ کشور در سطح وزرا و مقامات عالی مناطق آزاد و ۴۸ کشور در سطح معاونین و مدیران مناطق آزاد و بخش‌های اقتصادی و سازمان‌های بین‌المللی شرکت کرده اند.

در این اجلاس، وزرای تجارت و سرمایه گذاری الجزایر، تاجیکستان، افغانستان، گینه، اوگاندا و رؤسای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امارات، عمان، هندوستان، اندونزی، قراقستان، صربستان، موریتانی، غنا، مصر، جامائیکا و مدیران اجرایی مناطق آزاد و مقامات اقتصادی و اتاق های بازرگانی کشورهای سوئیس، فرانسه، مالزی، اسپانیا، کلمبیا، نیجریه، برزیل، گرجستان، ازبکستان، قطر و … حضور دارند.

یازدهمین اجلاس جهانی مناطق آزاد آغاز به کار کرد

 

