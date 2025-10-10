زنگ گردشگری در مدارس اروند نواخته شد / اجرای طرح «سفیر گردشگری» در ۲۰ مدرسه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، جبار سالم‌پور با اشاره به برگزاری این برنامه به مناسبت هفته گردشگری اظهار داشت: طی دو روز زنگ گردشگری در دبیرستان دخترانه شاهد خرمشهر و دبیرستان ام‌البنین آبادان به صدا درآمد.

وی افزود: در ادامه این برنامه، نشست‌هایی با مدیران آموزش‌وپرورش و مسئولان حوزه پرورشی دو شهرستان به‌منظور اجرای طرح «سفیر گردشگری اروند» در مدارس برگزار شد.

سالم‌پور با تشریح جزئیات این طرح گفت: در مرحله نخست، ۲۰ مدرسه به‌صورت پایلوت و با هماهنگی آموزش‌وپرورش بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده انتخاب خواهند شد. در هر مدرسه نیز یک دانش‌آموز به‌عنوان «سفیر گردشگری» برگزیده می‌شود تا با بهره‌گیری از محتوای آموزشی ارائه‌شده، هر هفته در زنگ صبحگاهی به معرفی جاذبه‌ها، میراث فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری منطقه بپردازد.

وی ادامه داد: اجرای رسمی این طرح از اواخر هفته آینده آغاز می‌شود و تا پایان سال تحصیلی جاری ادامه خواهد داشت. به گفته سالم‌پور، در صورت موفقیت‌آمیز بودن، طرح «سفیر گردشگری اروند» در سال‌های آینده به سایر مدارس منطقه نیز گسترش می‌یابد.

