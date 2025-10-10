عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
حل مشکلات زیستمحیطی خوزستان نیازمند ارادهای آهنین است / ضرورت ورود وزارت خارجه به چالشهای محیطزیستی مشترک با عراق
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم تغییر رویکردها در مدیریت مسائل زیستمحیطی جنوب کشور، گفت: برای عبور از وضعیت موجود باید ارادهای آهنین و عزمی ملی شکل گیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی مسائل زیستمحیطی منطقه آزاد اروند اظهار داشت: همه مسئولان بهخوبی از حجم مشکلات خوزستان، بهویژه در شهرهای آبادان و خرمشهر، آگاه هستند؛ اما صرف آگاهی کافی نیست و باید در سیاستهای اشتباه گذشته بازنگری و اصلاح صورت گیرد.
وی افزود: همه دستگاهها باید به مسئولیتهای اجتماعی خود در قبال مردم این منطقه عمل کنند و دولت باید بهصورت یکپارچه وارد میدان شود تا تصمیمات به نتایج ملموس منجر گردد.
فلاحی با اشاره به نقش تعیینکننده همکاریهای منطقهای در کنترل بحرانهای زیستمحیطی خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه باید در این زمینه فعالتر عمل کند و با تعامل مؤثر با دولت عراق، زمینه اجرای تعهدات مشترک زیستمحیطی را فراهم آورد تا بخشی از چالشهای فرامرزی منطقه به شکل اصولی برطرف شود.
وی همچنین اختصاص بودجههای هدفمند از سوی دولت و مجلس را راهکاری مؤثر برای کمک به بهبود وضعیت آبادان و خرمشهر دانست و تأکید کرد: بودجهها باید منجر به اقدامات اثربخش و نتایج واقعی شود، نه صرفاً به برگزاری جلسات و مصوبات بدون خروجی.