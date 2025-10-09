مباحث زیستمحیطی؛ مهمترین عامل موفقیت پروژههای زیربنایی/ رودخانه بهمنشیر در مسیر ثبت جهانی
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تأکید کرد: رعایت الزامات زیستمحیطی از مهمترین عوامل موفقیت پروژههای زیربنایی در کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی در نشست با اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت توجه به مسائل زیستمحیطی در منطقه اظهار داشت: آبادان و خرمشهر با وجود ظرفیتهای فراوان و سه رودخانه طبیعی، امروز در شرایط مطلوبی از نظر زیستمحیطی قرار ندارند و منابع طبیعی این دو شهر نیازمند مراقبت و حمایت ویژهاند.
وی افزود: در گذشته بیش از ۱۲ میلیون اصله نخل در این منطقه وجود داشت، اما اکنون تنها حدود یک میلیون از آنها باقی مانده است و همچنان در برخی مناطق، آبرسانی بهصورت تانکری انجام میشود.
خانزادی با تأکید بر ضرورت نگاه علمی و برنامهمحور به حل چالشهای محیط زیستی گفت: متأسفانه در سالهای گذشته کمتوجهیهای متعددی نسبت به استان خوزستان، بهویژه شهرهای آبادان و خرمشهر صورت گرفته، اما با برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از دانش روز میتوان بخش بزرگی از این مشکلات را مرتفع کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین با اشاره به توسعه شتابان در کشور عراق خاطرنشان کرد: هرچند از رشد اقتصادی عراق خرسندیم، اما در صورت نبود مدیریت هماهنگ و نگاه منطقهای، ممکن است در آینده شاهد ناترازیهای زیستمحیطی و هویتی در منطقه باشیم.
خانزادی در پایان از حضور نماینده سازمان یونسکو در هفته آینده در منطقه آزاد اروند خبر داد و گفت: با پیگیریها و اقدامات انجامشده، رودخانه بهمنشیر به عنوان یکی از پدیدههای نادر طبیعی با قابلیت رسوبزدایی، در مسیر ثبت جهانی قرار گرفته است.