به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سمیه رفیعی در نشست بررسی مسائل زیست‌محیطی منطقه آزاد اروند اظهار کرد: با وجود هزینه‌های قابل‌توجه در سال‌های اخیر، هنوز بخش عمده‌ای از مشکلات زیست‌محیطی خوزستان پابرجاست و لازم است مشخص شود اعتبارات تخصیص‌یافته در چه بخش‌هایی هزینه شده‌اند و چرا اثربخشی مورد انتظار را نداشته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر نحوه اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی افزود: اگر قرار است در این زمینه اقدامی صورت گیرد، باید شفافیت مالی و نظارت دقیق بر روند هزینه‌کرد بودجه‌ها در اولویت قرار گیرد. در این خصوص اقداماتی آغاز شده و موضوع به‌صورت مستمر از سوی کمیسیون در حال پیگیری است.

رفیعی با اشاره به گزارش‌های مستندی که از انحراف در مصرف برخی بودجه‌های زیست‌محیطی حکایت دارد، تصریح کرد: متأسفانه بخشی از اعتبارات در مسیر اصلی خود هزینه نشده و این امر با روح عدالت و حق مردم نجیب و صبور خوزستان در تضاد است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت رودخانه اروند گفت: مسائل زیست‌محیطی این رودخانه برای ما بسیار حائز اهمیت است و باید با تخصیص بودجه کافی و اجرای طرح‌های علمی، مشکلات آن برطرف شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در پایان خاطرنشان کرد: تدوین طرح جامع پسماند با محوریت منطقه آزاد اروند از مصوبات اصلی این نشست خواهد بود و اجرای دقیق آن می‌تواند گام مؤثری در بهبود شرایط زیست‌محیطی جنوب کشور باشد.

