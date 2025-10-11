خبرگزاری کار ایران
تصمیم تازه دولت برای تحول در مناطق آزاد به پیشنهاد دبیرشورایعالی مناطق آزاد؛

بازمهندسی ساختارها در مناطق آزاد کلید خورد

بازمهندسی ساختارها در مناطق آزاد کلید خورد
با موافقت هیات وزیران با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ابلاغ دبیرهیات دولت به وزیر اقتصاد، فصل جدیدی از بازمهندسی رویکردها در مدیریت مناطق آزاد کشور آغاز شد.

این تصمیم با هدف ارتقای بهره‌وری، تحقق توسعه پایدار و تقویت نقش مناطق آزاد در تولید ملی و تجارت خارجی اتخاذ شده است.

بر اساس این مصوبه، مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی در دستور کار قرار گرفته که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

- بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه و ارائه گزارش‌های فصلی به شورای عالی

- بهره‌گیری از مشاوران بین‌المللی برای طراحی الگوهای تحولی و آسیب‌شناسی عملکرد مناطق

- بازنگری در فرآیند انتخاب مدیران مناطق آزاد بر اساس شاخص‌های جدید مدیریتی

- ارزیابی دوره‌ای عملکرد مناطق در تحقق مأموریت‌های تولید و صادرات

- تحلیل عملکرد مناطق ویژه بر اساس نوع مالکیت و دلایل کاهش صادرات

در بخش مهمی از این تصمیم، دولت با صراحت و تأکید ویژه، تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است که پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم مرتبط با مناطق آزاد، هماهنگی کامل و رسمی با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را انجام دهند. این الزام، نه‌تنها یک دستور اداری، بلکه گامی راهبردی برای ایجاد انسجام نهادی، جلوگیری از تصمیمات موازی و حفظ یکپارچگی سیاست‌گذاری در حوزه مناطق آزاد تلقی می‌شود.

این بند از مصوبه، به‌عنوان یکی از پایه‌های تحول ساختاری، نقش حیاتی در هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و جلوگیری از تداخل مأموریت‌ها دارد و نشان‌دهنده آن است که دولت در مسیر بازمهندسی مدیریت مناطق آزاد، بر هماهنگی، شفافیت و تمرکز تصمیم‌گیری تأکید ویژه دارد.

اقدامات جدید دولت، نشان‌دهنده عزم جدی برای تحول ساختاری در مدیریت مناطق آزاد و بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی در مسیر حکمرانی اقتصادی نوین است.

