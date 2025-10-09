به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سرپرست مدیریت هنری معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان اعلام کرد این تصمیم با هدف ایجاد فرصت بیشتر برای آماده‌سازی آثار و در پاسخ به درخواست‌های متعدد هنرمندان اتخاذ شده است.

محمدعلی حائری افزود: این فرصت تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۳۰ مهر برقرار است و پس از این تاریخ، سامانه ثبت‌نام بسته خواهد شد.

وی تصریح کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای festival.kish.ir مراجعه کنند.

حائری ادامه داد: شرکت‌کنندگان پس از ثبت‌نام، کد رهگیری دریافت می‌کنند و باید اجرای برنامه مشخص‌شده برای هر بخش را به‌صورت ویدئویی ارسال کنند. آثار دریافتی توسط هیأت انتخاب بررسی و پذیرفته‌شدگان به مرحله نهایی دعوت خواهند شد.

سرپرست مدیریت هنری معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به زمان اعلام برندگان نهایی گفت: نتایج نهایی فستیوال تا ۱۰ آبان‌ماه از طریق روابط عمومی جشنواره اعلام می‌شود. پنجمین جشنواره موسیقی کیش با عنوان فستیوال موسیقی بانوان نواحی ایران از ۱۹ تا ۲۲ آبان‌ماه همزمان با هفته فرهنگی و روز کیش در جزیره کیش برگزار خواهد شد.