تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در جزیره کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این مراسم با حضور جمعی از ارادتمندان اهل‌بیت(ع) و با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمیرزا محمدی و شعرخوانی ولی الله کلامی، شاعر آیینی کشور، همراه بود.