تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در جزیره کیش

سومین همایش تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی با هدف پاسداشت آیین‌های مذهبی و قدردانی از خادمان سیدالشهدا(ع) برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این مراسم با حضور جمعی از ارادتمندان اهل‌بیت(ع) و با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمیرزا محمدی و شعرخوانی ولی الله کلامی، شاعر آیینی کشور، همراه بود.

این همایش شامگاه چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ در پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این برنامه از پیرغلامان و خادمان حسینی به پاس سال‌ها خدمت در برگزاری آیین‌ها و مجالس مذهبی تقدیر شد.

مراسم در فضایی معنوی و با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان محلی و فعالان فرهنگی برگزار و با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان همراه شد.

