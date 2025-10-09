تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در جزیره کیش
سومین همایش تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی با هدف پاسداشت آیینهای مذهبی و قدردانی از خادمان سیدالشهدا(ع) برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، این مراسم با حضور جمعی از ارادتمندان اهلبیت(ع) و با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین محمدمیرزا محمدی و شعرخوانی ولی الله کلامی، شاعر آیینی کشور، همراه بود.
این همایش شامگاه چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ در پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این برنامه از پیرغلامان و خادمان حسینی به پاس سالها خدمت در برگزاری آیینها و مجالس مذهبی تقدیر شد.
مراسم در فضایی معنوی و با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان محلی و فعالان فرهنگی برگزار و با استقبال گسترده شرکتکنندگان همراه شد.