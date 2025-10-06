کیش میزبان دومین همایش بینالمللی هتلداری در هزاره سوم؛ تأکید بر تحول هوشمند و پایدار در گردشگری
دومین همایش بینالمللی هتلداری در هزاره سوم با حضور فعالان صنعت گردشگری و هتلداری از داخل و خارج کشور، از امروز ۱۴ مهرماه در جزیره کیش آغاز به کار کرد و تا ۱۷ مهرماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، علی حسنلو، معاون گردشگری این سازمان، در آیین افتتاحیه این همایش ضمن خیرمقدم به شرکتکنندگان گفت: استمرار برگزاری این رویداد، نشاندهنده اهمیت همافزایی و تبادل دانش میان فعالان صنعت گردشگری است و لازم است این همایش در تقویم رسمی کشور و رویدادهای جزیره کیش ثبت شود تا به شکل منسجم و هدفمند ادامه یابد.
وی با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی گردشگری با عنوان «گردشگری و تحول پایدار» افزود: تحقق این شعار در گرو بهرهگیری از فناوریهای نو، مدیریت هوشمند، رعایت اصول پایداری و ارائه تجربههای متمایز به گردشگران است. جزیره کیش میتواند در این مسیر به عنوان پایلوت ملی، الگویی برای توسعه هوشمند گردشگری در کشور باشد.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: برای تحقق این اهداف باید از مدیریت متمرکز و سنتی به سمت رهبری مبتنی بر «اکوسیستم هوشمند و زنده» حرکت کنیم؛ مدلی که در آن تصمیمگیریها با مشارکت و همفکری ذینفعان اصلی، فعالان و سیاستگذاران انجام شود.
حسنلو با بیان اینکه این تحول یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده گردشگری کشور است، گفت: تجربههای اخیر در مدیریت بحرانها در جزیره کیش نشان داد که همافزایی و همکاری مستمر میان سازمان منطقه آزاد کیش، هتلداران و فعالان گردشگری میتواند به مدیریت کارآمد در شرایط دشوار منجر شود.
وی افزود: در سالهای اخیر، صنعت گردشگری جهان پس از دوران همهگیری کرونا به رونق پیشین بازگشته و این امر مرهون پایداری و تلاش سرمایهگذاران و فعالان این حوزه است. ما نیز در جزیره کیش با عبور از دورههای سخت تیر و مرداد امسال، توانستیم در شهریورماه رکورد جدیدی از اقامت گردشگران ثبت کنیم؛ بهگونهای که بیش از ۲۸۶ هزار نفرشب اقامت در سامانه آماری گردشگری جزیره به ثبت رسیده است.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر لزوم تغییر نگرش در مدل اقتصادی گردشگری تصریح کرد: باید از نگاه کمی و گردشگری انبوه فاصله بگیریم و به سمت خلق ارزش پایدار و گردشگری کیفی حرکت کنیم. این تغییر پارادایم، مستلزم بازنگری در سیاستها و ارتقای استانداردهای خدمات گردشگری است.
وی با اشاره به ضرورت رعایت اصول پایداری در صنعت هتلداری گفت: هتلها باید از مفهوم صرفاً اقامتگاه فراتر رفته و خود به مقاصد گردشگری تبدیل شوند؛ مجموعههایی که علاوه بر ارائه خدمات اقامتی، به مسئولیتهای اجتماعی و حفاظت از محیط زیست نیز پایبند باشند.
حسنلو افزود: جزیره کیش میتواند پیشگام اجرای این الگو در سطح کشور باشد و تجربههای جهانی در زمینه هتلداری پایدار را در چارچوب ظرفیتهای داخلی بومیسازی کند.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به رویکرد بینالمللی این رویداد خاطرنشان کرد: رقبای جزیره کیش در سطح منطقه و جهان قرار دارند و باید با بهرهگیری از تجارب موفق، جایگاه بینالمللی خود را در حوزه گردشگری ارتقا دهد.
وی با دعوت از فعالان داخلی و خارجی این صنعت اظهار داشت: جزیره کیش آمادگی میزبانی رویدادهای تخصصی، نشستهای بینالمللی و ایجاد کانونهای اندیشه و ایده در حوزه گردشگری را دارد و این جزیره میتواند به یکی از محورهای اصلی تبادل دانش و تجربه در منطقه تبدیل شود.
در ادامه این رویداد، چهار پنل تخصصی در حوزههای گوناگون هتلداری با محورهایی چون طراحی و توسعه هتل، مدیریت منابع انسانی و آموزش تخصصی، بهرهگیری از فناوریهای نوین در صنعت هتلداری و جذب سرمایهگذاری در بخش گردشگری برگزار میشود.
در این نشستها، استادان، کارشناسان و مدیران برجسته داخلی و بینالمللی به بررسی راهکارهای نوین برای ارتقای استانداردهای خدمات، بهبود تجربه مهمان، توسعه پایدار و حرکت به سوی هتلداری هوشمند میپردازند.