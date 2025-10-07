ارس محور اصلی ارتباط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است

به گزارش ایلنا به نقل از ادراه کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، ابراهیم جلیلی، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس در ابتدای این نشست با اشاره به جایگاه راهبردی این منطقه، ارس را تنها مرز زمینی ایران با ارمنستان و محور اصلی ارتباطی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا توصیف کرد.

ابراهیم جلیلی در ادامه افزود: این منطقه نه‌تنها یک گذرگاه که یک دروازه طلایی برای ورود ایران به بازارهای پهناور اوراسیا به شمار می‌رود و پیوندهای تجاری منطقه‌ای از این کانون راهبردی شکل می‌گیرد.

جلیلی ارمنستان را یکی از همسایگان مهم و استراتژیک کشور خواند و ابراز امیدواری کرد: با تداوم این روند همکاری‌ها، تعاملات اقتصادی دو کشور از سطح مبادلات تجاری سنتی به سطح والاتر سرمایه‌گذاری‌های مشترک و پایدار ارتقا یابد.

معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد ارس در پایان با تأکید بر آمادگی کامل این منطقه برای همکاری همه‌جانبه، خاطرنشان کرد که تمامی بسترهای نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و فیزیکی لازم برای توسعه و تسهیل مبادلات تجاری در منطقه آزاد ارس در حال تقویت است و رفع موانع مرزی، گمرکی و لجستیکی در مرز نوردوز با سرعت و جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

لازم به توضیح است؛ بر اساس هماهنگی های ایجاد شده با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز جلسات هفتگی میزهای تجاری اوراسیا، روسیه، ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان، هند، چین و گرجستان طبق برنامه تعیین شده در روزهای سه شنبه هر هفته با حضور کلیه اعضای میز به میزبانی منطقه آزاد ارس تشکیل جلسه خواهند داد.

فعالین اقتصادی مرتبط با هر میز تجاری می توانند از طریق هماهنگی با اداره قفقاز و اوراسیای سازمان منطقه آزاد ارس واقع در ساختمان مشاهیردر جلسات میزهای تجاری شرکت نموده و به طرح مشکلات و مسائل خود بپردازند.

