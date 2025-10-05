به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، کتایون پلاسعیدی در حاشیه آیین افتتاح این موزه اظهار داشت: در مجموعه «هزاره‌های هنر» بیش از 332 اثر تاریخی و هنری ارزشمند از گنجینه مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان در معرض دید عموم قرار گرفته که بسیاری از آن‌ها تاکنون نمایش داده نشده بودند.

وی افزود: آثار این موزه شامل مجموعه‌ای متنوع از ظروف سفالی متعلق به قرون سوم و چهارم هجری قمری، مجسمه‌هایی از قرون هفدهم تا بیستم میلادی، اشیای مرواریدی و جواهرات نفیس، تابلوهای نقاشی با موضوع تجارت دریایی و آثار عاج‌تراشی از هند، چین و آفریقا است که هر یک بخشی از تاریخ و هنر ملل مختلف را به نمایش می‌گذارد.

پلاسعیدی ادامه داد: در بخش «هنر دربار و قاجار» موزه، آثاری از جمله کارد و چنگال منسوب به ظل‌السلطان، جعبه‌های آرایش مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی و پارچه‌های ترمه دوزی‌شده با مروارید و سرمه به نمایش گذاشته شده است.

رئیس هیأت‌مدیره مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان گفت: انتخاب آثار این موزه با هدف نمایش شاخص‌ترین نمونه‌های تاریخی و فرهنگی انجام شده تا بازدیدکنندگان ضمن آشنایی با هنر و تمدن ایران، با جلوه‌هایی از فرهنگ ملل مختلف نیز آشنا شوند.

وی درباره برنامه توسعه موزه اظهار داشت: با همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، بخشی از مجموعه به حوزه باستان‌شناسی جزیره کیش اختصاص خواهد یافت و آثاری که از شهر تاریخی حریره و دیگر مناطق جزیره به دست آمده و پیش‌تر به خارج از جزیره منتقل شده‌اند، به این موزه بازگردانده می‌شوند.

پلاسعیدی با قدردانی از همکاری سازمان منطقه آزاد کیش در اجرای این طرح افزود: تحقق این پروژه بدون حمایت منطقه آزاد ممکن نبود و این همکاری زمینه‌ساز شکل‌گیری یکی از فاخرترین موزه‌های جنوب کشور شده است.

پلاسعیدی ابراز امیدواری کرد که با توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های هنری، موزه «هزاره‌های هنر» به یکی از مقاصد اصلی گردشگری فرهنگی کشور تبدیل شود و نقش مؤثری در معرفی میراث هنری ایران ایفا کند.