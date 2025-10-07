به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر عزیز منصوری سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خودمختار نخجوان باحضور در سازمان منطقه آزاد ارس با دکتر هادی مقدم زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان دیدار و گفتگو کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا گفت: پتانسیل ها و فرصت های سرمایه گذاری در این منطقه بالا بوده و از سرمایه گذاران خارجی به خصوص از کشورهای دوست و همسایه که اشتراکات فرهنگی بالایی نیز با آنها داریم، دعوت می کنیم ضمن حضور در منطقه آزاد ارس از این ظرفیت ها و پتانسیل ها دیدن کنند.

وی با اشاره به اینکه آماده همکاری و حمایت کامل از سرمایه گذاران آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان هستیم، ادامه داد: بسترسازی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در منطقه آزاد ارس انجام شده است و آماده حمایت کامل از سرمایه گذاران هستیم.

مقدم زاده با تاکید بر جایگاه برجسته منطقه آزاد ارس در حوزه صنعت، انرژی های پاک و صنایع تبدیلی در ایران گفت: برای گسترش همکاری های دوجانبه از ظرفیت کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خودمختار نخجوان نیز استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: دسترسی به کریدورهای بین‌المللی، وجود شهرک‌های تخصصی صنعتی و پهناوری اراضی مستعد برای اجرای پروژه‌های کلان از جمله مزیت‌های بی‌نظیر ارس به شمار می‌رود. منطقه آزاد ارس با برخورداری از زیرساخت‌های پیشرفته صنعتی، لجستیکی و ترانزیتی آماده است تا به پایگاه اصلی توسعه همکاری‌های اقتصادی تبدیل شود.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خودمختار نخجوان نیز در این دیدار با تأکید بر جایگاه راهبردی نخجوان به عنوان پل ارتباطی ایران با منطقه قفقاز و اروپا، آمارهای قابل توجهی از حجم ترددهای مرزی ارائه داد و گفت: مسیر ترانزیتی نخجوان به دلیل امنیت بالا و کاهش زمان انتظار در مقایسه با دیگر گذرگاه‌های مرزی به گزینه نخست رانندگان ایرانی تبدیل شده است‌.

منصوری از رشد مبادلات تجاری میان نخجوان و ایران در سال ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: ارزش تجارت دوجانبه در این دوره به ۱۳.۵ میلیون دلار رسیده که سهم صادرات ایران از این میزان ۱۲ میلیون دلار بوده است.

