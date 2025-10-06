خبرگزاری کار ایران
پیکر ۴۴ شهید تازه تفحص شده وارد کشور شد
کد خبر : 1696698
پیکر پاک و مطهر ۴۴ شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس با حضور باشکوه مردم از مرز شلمچه وارد کشور شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مراسم استقبال از پیکر پاک و مطهر ۴۴ شهید دوران دفاع مقدس که به‌تازگی در مناطق عملیاتی تفحص شده‌اند، در مرز بین‌المللی شلمچه برگزار شد.
این شهدای والامقام که در عملیات‌های والفجر مقدماتی، والفجر ۱، محرم، کربلای ۴، کربلای ۵، خیبر، بدر، رمضان و تک پشتیبانی در والفجر ۸ به فیض شهادت نائل آمدند، در مناطق فکه، شرهانی، شرق دجله، جزیره مجنون، شلمچه و جزایر ام‌الرصاص و ام‌البابی تفحص شده‌اند.
جمعی از اقشار مختلف مردم به‌ویژه اهالی آبادان، خرمشهر، مینوشهر، اروندکنار، چوئبده و مینوحی در کنال مسئولان استانی، منطقه و شهرستانی در این آیین حضور یافتند و با ادای احترام، شهدای تازه تفحص شده را مورد استقبال قرار می‌دهند.

 

 

پیکرهای مطهر این شهدا از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز از مرز شلمچه وارد خاک کشور شده و مراسم تشییع و انتقال آن‌ها به شهرهای محل دفن ادامه خواهد یافت.

 

