افتتاح موزه «هزاره‌های هنر» در کیش؛ آغاز مسیر جدید گردشگری فرهنگی در جزیره

موزه «هزاره‌های هنر» با حضور جمعی از مدیران، هنرمندان و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر در جزیره کیش افتتاح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این موزه با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان راه‌اندازی شده است. آیین گشایش این مجموعه با حضور برخط محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان برگزار شد.

علی حسنلو، معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، در این مراسم اظهار داشت: موزه هزاره‌های هنر به عنوان یکی از ظرفیت‌های جدید فرهنگی، می‌تواند در تقویت گردشگری فرهنگی و هنری جزیره نقش مؤثری ایفا کند.

وی با قدردانی از همکاری مؤسسه موزه‌های بنیاد مستضعفان و موزه دفینه افزود: راه‌اندازی این موزه نتیجه تعامل سازنده میان بخش‌های فرهنگی کشور است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تعاملات فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی باشد.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: با برنامه‌ریزی در حوزه برندینگ و تبلیغات، این موزه قادر است در کنار سایر جاذبه‌های جزیره، به یکی از مقاصد گردشگری فرهنگی کشور و حتی مقصدی برای گردشگران خارجی تبدیل شود.

حسنلو خاطرنشان کرد: جزیره کیش با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، ظرفیت میزبانی از رویدادهای تخصصی موزه‌داری، نشست‌های علمی و برنامه‌های فرهنگی را دارد و موزه هزاره‌های هنر می‌تواند آغازگر مسیر جدیدی در توسعه فرهنگی جزیره باشد.

در این مراسم، بیش از ۳۳۲ اثر تاریخی و هنری از گنجینه مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان برای نخستین‌بار در جزیره کیش به نمایش درآمد. این آثار شامل مجموعه‌ای از آثار تاریخی و هنری از تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون است که جلوه‌ای از هنر و تاریخ ملل مختلف را به نمایش می‌گذارد.

این موزه هم‌زمان با چهار مجموعه فرهنگی دیگر کشور شامل موزه نگاره‌های هنر، موزه خودروهای تاریخی ایران و کتابخانه تخصصی موزه دفینه در تهران و موزه آرایه‌های هنر در رامسر به بهره‌برداری رسیده است.

 

