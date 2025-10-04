به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، علی حسنلو با بیان این‌که این موزه به همت سازمان منطقه آزاد کیش و با همکاری مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان راه‌اندازی شده است، اظهار کرد: آیین گشایش این موزه با حضور جمعی از مدیران، مسئولان، هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این برنامه، محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان به‌صورت برخط حضور خواهند داشت.

حسنلو تصریح کرد: در این آیین، بیش از ۳۳۲ اثر تاریخی و هنری از خزانه مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان به موزه «هزاره‌های هنر» منتقل و برای نخستین‌بار در جزیره کیش رونمایی خواهد شد.

وی با اشاره به تنوع و ارزش بالای آثار گفت: این مجموعه شامل مجسمه‌های برنزی، سفال‌های اسلامی، سفال‌های آبی و سفید چینی، سفال‌های سلادون چینی، پاراوان ژاپنی، جواهرات باستانی، اشیای عاجی، ترمه‌های دوره قاجار، سکه‌های لاری دوره صفویه، کاشی‌های منقوش، ظروف کریستالی و نقره‌ای و تابلوهای نقاشی از هنرمندان اروپایی قرن نوزدهم میلادی خواهد بود.

حسنلو ادامه داد: آثار به نمایش درآمده در این موزه از حدود ۲۰ کشور و چهار قاره جهان گردآوری شده و جلوه‌ای از هنر، تمدن و فرهنگ ملل مختلف را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد داد.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این موزه منحصربه‌فرد و آثار ارزشمند آن، همه‌روزه به میدان مادر، بلوار خانواده، روبه‌روی مرکز خرید میکامال مراجعه کنند.