موزه «هزارههای هنر» در جزیره کیش افتتاح میشود
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش از افتتاح رسمی موزه «هزارههای هنر» در این جزیره خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، علی حسنلو با بیان اینکه این موزه به همت سازمان منطقه آزاد کیش و با همکاری مؤسسه فرهنگی موزههای بنیاد مستضعفان راهاندازی شده است، اظهار کرد: آیین گشایش این موزه با حضور جمعی از مدیران، مسئولان، هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این برنامه، محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان بهصورت برخط حضور خواهند داشت.
حسنلو تصریح کرد: در این آیین، بیش از ۳۳۲ اثر تاریخی و هنری از خزانه مؤسسه فرهنگی موزههای بنیاد مستضعفان به موزه «هزارههای هنر» منتقل و برای نخستینبار در جزیره کیش رونمایی خواهد شد.
وی با اشاره به تنوع و ارزش بالای آثار گفت: این مجموعه شامل مجسمههای برنزی، سفالهای اسلامی، سفالهای آبی و سفید چینی، سفالهای سلادون چینی، پاراوان ژاپنی، جواهرات باستانی، اشیای عاجی، ترمههای دوره قاجار، سکههای لاری دوره صفویه، کاشیهای منقوش، ظروف کریستالی و نقرهای و تابلوهای نقاشی از هنرمندان اروپایی قرن نوزدهم میلادی خواهد بود.
حسنلو ادامه داد: آثار به نمایش درآمده در این موزه از حدود ۲۰ کشور و چهار قاره جهان گردآوری شده و جلوهای از هنر، تمدن و فرهنگ ملل مختلف را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد داد.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در پایان خاطرنشان کرد: علاقهمندان میتوانند برای بازدید از این موزه منحصربهفرد و آثار ارزشمند آن، همهروزه به میدان مادر، بلوار خانواده، روبهروی مرکز خرید میکامال مراجعه کنند.