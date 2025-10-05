روایت میدانی از پیشرفتهای زیرساختی و اقتصادی در دروازه شمالغرب ایران
در جریان سفر جمعی از مدیران رسانههای کشور به منطقه آزاد ماکو، حسین گروسی حین بازدید از پروژه های در دست اجرای منطقه آزاد ماکو.، در گفتوگو با مدیران رسانه، چشمانداز توسعه بزرگترین منطقه آزاد ایران را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ گروسی با اشاره به اهمیت اتصال نقاط روستایی به شبکه حملونقل منطقهای گفت: «پروژه تعریض و بهسازی محور ماکو – قلیش لانمش به طول بیش از ۴ کیلومتر با هزینهای بالغ بر ۹۱۴ میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی در حال اجراست. این مسیر نهتنها دسترسی به روستاهای شمالی منطقه و شهرک صنایع سبک را به مراکز شهر تسهیل میکند، بلکه نقش مهمی به عنوان محور پدافند غیرعامل شهر ماکو تصادفات و ارتقاء ایمنی دارد.
کمربندی ماکو؛ حلقهای ایمن برای تردد ترانزیتی و صنعتی
وی ادامه داد:جاده کمربندی ماکو به طول ۱۰.۴ کیلومتر با اعتبار ۲٬۱۰۶ میلیارد ریال تکمیل شده و اکنون به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تردد ترانزیتی و صنعتی، بار ترافیکی را از مرکز شهر خارج کرده است. این پروژه با بزرگراه سازی محور موجود و استانداردهای ایمنی، نقش مهمی در روانسازی حملونقل ترانزیتی بین المللی ایفا میکند.
بزرگراه اکو(محورلجستیک)؛ شریان ترانزیتی به سوی مرز بازرگان
مدیرعامل منطقه آزاد ماکو با اشاره به اهمیت ترانزیت کالا گفت: بزرگراه اکو( محور لجستیک) منطقه به طول 8.16 کیلومتر با هزینه 1٬929 میلیارد ریال طراحی شده تا محور ترانزیتی را به انبارهای منطقه و زون های لجستیکی A و B و مرز بازرگان متصل کند. این مسیر، ستون فقرات حملونقل تجاری منطقه است و در آینده به عنوان محور اصلی صادرات غیرنفتی شناخته خواهد شد.
پل قرهجالو؛ رفع گلوگاه ترافیکی در محور مرگنلر – پلدشت
گروسی افزود: احداث پل قرهجالو در کیلومتر ۱۳ محور مرگنلر – پلدشت با طول ۱.۳۶۹ کیلومتر و اعتبار ۴۲۶ میلیارد ریال، یکی از پروژههای حیاتی برای رفع گلوگاههای ترافیکی و افزایش ایمنی در مسیرهای مرزی است. این پل با طراحی مهندسی پیشرفته، ظرفیت عبور وسایل نقلیه سنگین را نیز دارد.
توسعه محدوده لجستیکی و خدمات مرزی منطقه ازاد ماکو؛ زونهای A و B در مسیر تحول
مدیرعامل منطقه با اشاره به طرح تفصیلی توسعه محدوده لجستیکی و خدمات مرزی منطقه ازاد ماکو گفت: زون A با مساحت 294 هکتار و قرارداد ۵٫۳۷۷ میلیارد ریالی، برای خدمات لجستیکی و انبارداری آمادهسازی شده است. زون B نیز با ۶۹ هکتار و اعتبار ۳۵۰۰ میلیارد ریال، در حوزههای تجاری و مسکونی توسعه مییابد. این دو زون، ظرفیت جذب سرمایهگذاری و اشتغالزایی منطقه را بهطور چشمگیری افزایش خواهند داد.
گمرک ورودی منطقه؛ تسهیل ورود و خروج کالا
وی افزود: فاز اول ساختمان و سایت گمرک گیت ورودی منطقه با اعتبار ۷۳۰ میلیارد ریال اتمام یافته است. این مجموعه با طراحی مدرن و ظرفیت بالا، نقش مهمی در تسهیل ورود و خروج کالا و مسافر ایفا خواهد کرد.
مرکز مبادلات ساریسو؛ نقطه اتصال تجارت ایران و ترکیه
گروسی با اشاره به اهمیت مرز ساریسو گفت: پروژه احداث مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست. این مرکز با هدف تسهیل تجارت دوجانبه، افزایش صادرات و ارائه خدمات مرزی، میتواند به یکی از قطبهای تبادل کالا در شمالغرب کشور تبدیل شود.
شهرک صنایع سبک؛ روایت تولید و دغدغههای صنعتگران
وی در بازدید از شهرک صنایع سبک گفت: در این شهرک، پای صحبت تولیدکنندگان نشستیم. تأمین مواد اولیه، مشکلات گمرکی و نیاز به حمایتهای صادراتی از جمله دغدغههای آنان بود. این شهرک در ۶۴ هکتار با اعتبار ۱۵۲۳ میلیارد ریال آمادهسازی شده و ظرفیت خوبی برای توسعه صنایع کوچک دارد.
بازارچههای مرزی؛ نبض تجارت محلی
گروسی با اشاره به نقش بازارچههای مرزی گفت: بازارچههای مرزی ماکو با وجود ظرفیت بالا، نیازمند ساماندهی و توسعه زیرساختها هستند. این مراکز میتوانند نقش مؤثری در معیشت مرزنشینان و صادرات خرد ایفا کنند.
هتل نیوقالا؛ ارتقاء خدمات گردشگری منطقه
وی افزود: هتل چهارستاره نیوقالا با امکانات اقامتی مدرن، گامی در مسیر ارتقاء خدمات رفاهی و جذب گردشگران داخلی و خارجی است. این پروژه با سرمایه گذاری ۶۰۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی نقش مهمی برای توسعه برند گردشگری منطقه آزاد ماکو ایفا خواهد کرد.
باغ گردو و پسته؛ افتخار کشاورزی غرب آسیا
مدیرعامل منطقه با افتخار گفت: بزرگترین باغ گردو و پسته غرب آسیا در دشت زیدون پلدشت با سرمایهگذاری ۲۰٬۰۰۰ میلیارد ریالی و وسعت ۲۲۰۰ هکتار اجرا شده است. این پروژه با استفاده از فناوریهای نوین آبیاری، ظرفیت صادرات محصولات باغی را بهطور چشمگیری افزایش داده است.
نیروگاه خورشیدی فرودگاه؛ گامی سبز در مسیر انرژی پایدار
گروسی با اشاره به اهمیت انرژیهای تجدیدپذیر گفت: نیروگاه خورشیدی ۹ مگاواتی در محوطه فرودگاه ماکو، بخشی از طرح بزرگ ۱٬۰۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی منطقه است. پروژه های نیروگاه خورشیدی با سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیون دلاری و تخصیص ۱٬۲۰۰ هکتار زمین، ماکو را به قطب انرژی پاک کشور تبدیل خواهد کرد.
سد ارس و تفرجگاه آن؛ تلفیق توسعه و طبیعت
وی افزود: سد ارس و تفرجگاه پیرامونی آن، جلوهای از ظرفیتهای طبیعی و گردشگری منطقه را به نمایش گذاشتهاند. این مجموعه با چشماندازهای زیبا و امکانات تفریحی، میتواند به یکی از مقاصد گردشگری شمالغرب کشور تبدیل شود.
روایت توسعه در نشست پایانی؛ از دیپلماسی تا مسؤولیت اجتماعی
در پایان این سفر، گروسی در نشست با مدیران رسانهای تأکید کرد: ماکو آنطور که باید شناسانده نشده و نیازمند روایتگری مؤثرتر رسانههاست. وسعت زیاد منطقه باعث شده خدماترسانی مثل سایر مناطق آزاد به چشم نیاید، اما ما در کنار اجرای پروژههای بزرگ، مسؤولیتهای اجتماعی را نیز فراموش نکردهایم.
وی به آغاز نهضت مدرسهسازی، جهاد آبرسانی به روستاهای دارای تنش آبی و ادامه عملیات راهسازی اشاره کرد و گفت: «همه پروژهها باید با پیوست رسانهای و فرهنگی اجرا شوند.
همچنین اجرای پروژه راهآهن تبریز – چشمه ثریا به عنوان یک مطالبه ملی، و توسعه مرکز لجستیک پسکرانه مرزی بازرگان و دهکده لجستیک ۱۸۲۰ هکتاری در محدوده فرودگاه، از اولویتهای راهبردی منطقه هستند.
رسانهها بازوی معرفی ظرفیتهای مناطق آزاد هستند
حسین مرادی، مدیر روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر اهمیت تعامل سازنده با رسانهها برای معرفی ظرفیتها و دستاوردهای مناطق آزاد کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه رسانهها پل ارتباطی میان مردم، سرمایهگذاران و مدیران اجرایی هستند، افزود: برگزاری اینگونه سفرهای رسانهای با حضور مدیران و سردبیران رسانههای مطرح کشور، فرصتی مغتنم برای بازتاب واقعی توانمندیها، پروژههای عمرانی و اقتصادی و همچنین ظرفیتهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد است.
مرادی خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در نظر دارد این سفرها را بهصورت مستمر در تمامی مناطق آزاد کشور برگزار کند تا علاوه بر معرفی فرصتهای نوین سرمایهگذاری و تجاری، زمینه شنیدن دغدغهها و نیازهای فعالان اقتصادی و مرزنشینان نیز فراهم شود.
مدیر روابط عمومی دبیرخانه با اشاره به نقش رسانهها در افزایش آگاهی عمومی، شفافیت و جلب اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی تصریح کرد: همکاری رسانهها میتواند تصویر روشنی از نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی ملی و منطقهای ترسیم کند و در عین حال، چالشها و موانع موجود را نیز به درستی منعکس سازد.
وی در پایان با تأکید بر ادامه این روند، ابراز امیدواری کرد: رسانهها با نگاه حرفهای و مسئولانه خود، بیش از پیش در معرفی مناطق آزاد به عنوان دروازههای نوین توسعه اقتصادی کشور نقشآفرینی کنند.