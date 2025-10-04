خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازتاب میدانی پیشرفت‌ها و چالش‌ها؛

اصحاب رسانه کشور میهمان منطقه آزاد ماکو شدند

اصحاب رسانه کشور میهمان منطقه آزاد ماکو شدند
کد خبر : 1695405
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از اصحاب رسانه کشور شامل مدیران و سردبیران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها از آخرین پیشرفت‌های زیرساختی و ظرفیت‌های منطقه آزاد ماکو بازدید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ این سفر رسانه‌ای به همت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام شد و فرصتی برای بازتاب میدانی دستاوردها و چالش‌های منطقه در مسیر توسعه اقتصادی فراهم آورد.

بنابر این گزارش؛  مدیران رسانه در ادامه سلسله برنامه‌های رسانه‌ای به مناطق آزاد کشور، امروز وارد منطقه آزاد ماکو شدند.

در نخستین روز این برنامه، بازدید از گمرک بازرگان به عنوان بزرگترین گمرک مرزی کشور، شهرک‌های صنعتی و پایانه‌های مرزی در دستور کار قرار گرفت و نشست‌های تخصصی با مسئولان مربوطه از جمله حسین گروسی مدیرعامل منطقه آزاد ماکو برگزار شد.

همچنین دیدارهایی با برخی مدیران شرکت‌های تولیدی خصوصی منطقه انجام گرفت تا خبرنگاران از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، مشکلات و نیازهای آنان قرار گیرند.

این برنامه رسانه‌ای در شرایطی برگزار می‌شود که با توجه به افزایش محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران، نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملی بیش از گذشته اهمیت یافته است. کارشناسان معتقدند چنین سفرهایی می‌تواند با انعکاس واقع‌بینانه ظرفیت‌ها و موانع، زمینه را برای تقویت جایگاه مناطق آزاد به‌عنوان یکی از ابزارهای حیاتی تنفسی اقتصاد ایران فراهم کند.

منطقه آزاد ماکو با وسعت ۴۰۰ هزار هکتار بزرگترین منطقه آزاد کشور است که تحقق برنامه‌های اقتصادی و تجاری کشور نیازمند توجه جدی به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های آن است.

اصحاب رسانه کشور میهمان منطقه آزاد ماکو شدند
اصحاب رسانه کشور میهمان منطقه آزاد ماکو شدند
اصحاب رسانه کشور میهمان منطقه آزاد ماکو شدند
اصحاب رسانه کشور میهمان منطقه آزاد ماکو شدند
اصحاب رسانه کشور میهمان منطقه آزاد ماکو شدند
اصحاب رسانه کشور میهمان منطقه آزاد ماکو شدند
اصحاب رسانه کشور میهمان منطقه آزاد ماکو شدند
اصحاب رسانه کشور میهمان منطقه آزاد ماکو شدند

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی