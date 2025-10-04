اصحاب رسانه کشور میهمان منطقه آزاد ماکو شدند

بنابر این گزارش؛ مدیران رسانه در ادامه سلسله برنامه‌های رسانه‌ای به مناطق آزاد کشور، امروز وارد منطقه آزاد ماکو شدند.

در نخستین روز این برنامه، بازدید از گمرک بازرگان به عنوان بزرگترین گمرک مرزی کشور، شهرک‌های صنعتی و پایانه‌های مرزی در دستور کار قرار گرفت و نشست‌های تخصصی با مسئولان مربوطه از جمله حسین گروسی مدیرعامل منطقه آزاد ماکو برگزار شد.

همچنین دیدارهایی با برخی مدیران شرکت‌های تولیدی خصوصی منطقه انجام گرفت تا خبرنگاران از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، مشکلات و نیازهای آنان قرار گیرند.

این برنامه رسانه‌ای در شرایطی برگزار می‌شود که با توجه به افزایش محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران، نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملی بیش از گذشته اهمیت یافته است. کارشناسان معتقدند چنین سفرهایی می‌تواند با انعکاس واقع‌بینانه ظرفیت‌ها و موانع، زمینه را برای تقویت جایگاه مناطق آزاد به‌عنوان یکی از ابزارهای حیاتی تنفسی اقتصاد ایران فراهم کند.

منطقه آزاد ماکو با وسعت ۴۰۰ هزار هکتار بزرگترین منطقه آزاد کشور است که تحقق برنامه‌های اقتصادی و تجاری کشور نیازمند توجه جدی به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های آن است.