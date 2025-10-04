رشد ۳۵۲ درصدی صادرات از محل تولید منطقه طی نیمه نخست سالجاری

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مجید فاتحی عضو هیأت مدیره و معاون اقتصادی سرمایه‌گذاری این سازمان، تنوع کالاهای صادراتی از منطقه را مشتمل بر محصولات سلولزی، صنایع شیمیایی، تولیدات نساجی، محصولات الکترونیک و غذایی اعلام کرد که به بازارهای حوزه اوراسیا، اروپای شرقی، غرب و شرق آسیا صادر شده است.

فاتحی با بیان اینکه از تعداد حدود ۱۶۰ واحد تولیدی صنعتی فعال در دو شهرک صنعتی و در محدوده منطقه؛ ۱۵ واحد با سهم سرمایه گذاری ۱۰ تا ۱۰۰ درصد خارجی از کشورهای شرق و غرب آسیا، اوراسیا، اروپا، آمریکای شمالی-جنوبی، و افریقا مشغول به فعالیت می باشند؛ اضافه کرد: در این مجموعه ها شرایط اشتغالزایی مستقیم برای بالغ بر ۴۰۰۰ نفر مهیا شده است.

عضو موظف هیأت مدیره و معاون اقتصادی سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی تنوع کالاها و محصولات تولیدی در منطقه متبوع خود را مشتمل بر محصولات آرایشی-بهداشتی، غذایی، دارویی، نساجی و چرم، دخانیات، برق و الکترونیک، فلزی و شیمایی و... اعلام کرد و افزود: ارزش مجموع تولیدات واحدهای تولیدی صنعتی منطقه در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ به رقمی در حدود ۱۹۹ میلیون دلار بوده، این در حالی است که در نیمه ابتدایی سال۱۴۰۴، این رقم به ۲۵۷ میلیون دلار افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۱۲۹ درصدی در ارزش ارزی مجموع تولیدات واحدهای تولیدی صنعتی فعال در منطقه آزاد انزلی در بازه زمانی مورد بحث می باشد.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به رشد ۲۸۹ درصدی صادرات کالا از طریق مجتمع بندری کاسپین در همین مدت، تصریح کرد: رونق فضای کسب و کار در محدوده نخستین منطقه آزاد شمال کشور ناشی از هم افزایی مدیریت در سطوح سازمانی-استانی با بهره گیری از مزیت های رقابتی موجود و اضافه شده ای همچون اتصال به خطوط ریل سراسری، الحاق فرودگاه بین المللی سردارجنگل رشت، و شهرک های صنعتی به محدوده منطقه و همچنین افزایش همکاری های بین المللی در بستر اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدورهای بین المللی قابل ارزیابی است.

مجید فاتحی با اشاره به همدلی موجود جهت تعمیم مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد به شهرک های صنعتی سفید رود، خمیران و ضیابر، که زمینه کاهش هزینه های جاری و تولیدی در این پهنه های صنعتی را فرآهم می کند، تصریح کرد: با همکاری شرکت شهرک های صنعتی و اداره کل صمت استان گیلان بر ظرفیت ها و توان تولیدی صادراتی کشورمان افزوده خواهد شد.

انتهای پیام/