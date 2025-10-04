خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گامی راهبردی در مسیر تحقق قانون توسعه منطقه آزاد انزلی؛

انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای همکاری‌های صنعتی در گیلان

انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای همکاری‌های صنعتی در گیلان
کد خبر : 1695369
لینک کوتاه کپی شد.

تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه میان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان و سازمان منطقه آزاد تجاری–صنعتی انزلی به امضا رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،  این تفاهم‌نامه با هدف گسترش همکاری‌های مشترک، هم‌افزایی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی سه دستگاه، استفاده بهینه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی، تسهیل فرآیندهای خدمات‌رسانی و ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منعقد گردید.

امضای این سند همکاری در پی تصویب قانون توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی و الحاق شهرک‌های صنعتی سفیدرود رشت، خمیران بندرانزلی و ضیابر صومعه‌سرا به محدوده منطقه آزاد، صورت گرفته است؛ اقدامی که نه تنها فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و تولید در استان گیلان فراهم می‌سازد، بلکه نقش منطقه آزاد انزلی را به عنوان محور توسعه اقتصادی شمال کشور بیش از پیش پررنگ خواهد کرد.

در جریان این مراسم، مدیران سه دستگاه بر اهمیت همکاری مشترک برای رفع موانع تولید و ایجاد بستری مناسب برای استقرار صنایع نوین و توسعه صادرات تأکید کردند. بر اساس توافق به عمل آمده، طرفین با اتخاذ سیاست‌های هماهنگ در زمینه تسهیل صدور مجوزها، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و گمرکی، تقویت اطلاع‌رسانی و تعامل با بخش خصوصی، برنامه‌های مشترکی را برای ارتقای ظرفیت‌های صنعتی استان دنبال خواهند کرد.

ایجاد بستر مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی، تسهیل دسترسی واحدهای صنعتی به بازارهای بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار گمرک و ارائه خدمات تجاری، از جمله اهدافی است که در این همکاری مشترک دنبال می‌شود.

بر پایه این تفاهم‌نامه، کمیته‌ای مشترک میان طرفین تشکیل خواهد شد تا با برگزاری نشست‌های منظم، زمینه بررسی و تصمیم‌گیری درباره طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی الحاقی فراهم گردد. این کمیته وظیفه دارد در مدت دو سال اجرای تفاهم‌نامه، با رویکردی عملیاتی، فرآیند جذب سرمایه‌گذاران و توسعه صنعتی را با سرعت و دقت پیگیری کند.

گفتنی است؛ این تفاهم‌نامه به مدت دو سال از تاریخ امضاء اعتبار داشته و در صورت توافق طرفین، قابلیت تمدید دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی