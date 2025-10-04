حضور معاون وزیر بهداشت در منطقه آزاد ارس و بازدید از پروژههای سلامت
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به همراه نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس،با حضور در منطقه آزاد ارس از مراکز درمانی این منطقه بازدید و با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ دکتر طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت روز گذشته به همراه دکتر عزتالله حبیبزاده، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در منطقه آزاد ارس حضور یافت و از نزدیک در جریان روند اجرای پروژههای درمانی و بهداشتی این منطقه قرار گرفت.
در جریان این بازدید معاون وزیر بهداشت از بیمارستان دکتر ساجدی، درمانگاه شیخالرئیس جلفا و همچنین محل احداث مرکز جامع سلامت جلفا بازدید کرد.
در ادامه این بازدید معاون وزیر بهداشت با دکتر هادی مقدمزاده، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس دیدار و گفتوگو کرد و در این دیدار جزئیات احداث مرکز جامع سلامت جلفا که مقرر است با مشارکت سازمان منطقه آزاد ارس و دانشگاه علوم پزشکی تبریز ایجاد شود مورد بررسی قرار گرفت.
در این دیدار معاون وزیر بهداشت با اشاره به ظرفیتهای مهم منطقه آزاد ارس که طی بازدید از نزدیک مشاهده کرده بود اظهار داشت: منطقه آزاد ارس از ظرفیتهای مهمی برخوردار است و پیشگامی این منطقه در توسعه مراکز درمانی و بهداشتی گام مهمی است که کمک ارزشمندی به وزارت بهداشت محسوب میشود.
وی افزود: وزارت بهداشت از این اقدام استقبال میکند و پیگیریهای لازم را برای تسریع در اجرایی شدن طرحهای درمانی در این منطقه انجام خواهد داد.
در همین راستا مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، آمادگی کامل این سازمان را برای احداث هرچه سریعتر این مرکز درمانی و دیگر پروژههای سلامت اعلام کرد.