مدیر امور عمرانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد:
جاده اوراسیا کریدور اصلی حملونقل بینالمللی را در ارس تکمیل میکند
در بازدید میدانی مدیر امور عمرانی زیربنایی و محیط زیست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور از پروژههای کلیدی منطقه آزاد ارس بر نقش حیاتی پروژههایی مانند جاده اوراسیا در تکمیل کریدور بینالمللی حملونقل و تبدیل ارس به کانون لجستیک شمال غرب کشور تأکید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، مهدی رعیتی در جریان سفر یکروزه خود به منطقه آزاد ارس از آخرین وضعیت اجرایی پروژههای بزرگ عمرانی و زیربنایی این منطقه بازدید کرد و بر تسریع در اتمام این طرحهای راهبردی تأکید نمود.
رعیتی در حاشیه بازدید از مسیر در حال احداث جاده اوراسیا با اشاره به نقش محوری این شریان در کاهش ترافیک خودروهای سنگین و جداسازی آن از بافت شهری جلفا اظهار داشت: با توجه به تکمیل کریدور ارس-کلاله در آینده نزدیک، این جاده موقعیت استراتژیک و لجستیکی منطقه آزاد ارس را تقویت کرده و آن را به یکی از کریدورهای اصلی حملونقل بینالمللی تبدیل خواهد کرد.
او در ادامه و در بازدید از سایت نمایشگاهی بینالمللی ارس خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه با توجه به نیاز مبرم منطقه به برگزاری نمایشگاههای متعدد در فصول مختلف سال ضروری و حائز اهمیت است. ما امیدواریم با افتتاح این سایت شاهد برگزاری رویدادهای نمایشگاهی بینالمللی و کشوری در حوزههای مختلف و رونق بخش جدیدی از اقتصاد منطقه باشیم.
مدیر امور عمرانی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در بخش دیگری از برنامه های بازدیدی خود و در بازدید از مجموعه بینالمللی ورزشهای ساحلی ارس، این مجموعه را یکی از برترینها در میان تمام مناطق آزاد و حتی در سطح کشور دانست و تصریح کرد: بهرهبرداری از این مجموعه میتواند به طور مستقیم در ارتقای پتانسیل توریسم ورزشی منطقه و جذب رویدادهای ورزشی بینالمللی و ملی اثرگذار باشد.
مدیر امور عمرانی زیربنایی و محیط زیست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور در این سفر یک روزه همچنین از روند پیشرفت چندین پروژه مهم عمرانی و زیربنایی از جمله فرهنگسرای ارس، مسیر دسترسی به شریان ایواوغلی – گوردیان، تقاطع غیر همسطح شریان ایواوغلی – گردیان و پل شهرک امیر المومنین بازدید کرد.