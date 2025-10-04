خبرگزاری کار ایران
ورود دبیر شورایعالی مناطق آزاد به منطقه آزاد اروند برای دیدار با مقامات عراقی

ورود دبیر شورایعالی مناطق آزاد به منطقه آزاد اروند برای دیدار با مقامات عراقی
صبح امروز، رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با هدف برگزاری نشست‌های مشترک با مقامات عراقی، وارد منطقه آزاد اروند شد. این سفر در راستای تقویت تعاملات اقتصادی و دیپلماتیک با کشور عراق انجام شده و قرار است طی آن جلساتی با مقامات عالی‌رتبه عراقی برگزار شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این منطقه  به عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ارتباطی ایران و عراق، نقش کلیدی در توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری مشترک و تسهیل روابط دو کشور ایفا می‌کند. حضور دبیر شورایعالی در این منطقه، نشان‌دهنده عزم جدی برای ارتقاء سطح همکاری‌ها و بررسی ظرفیت‌های مشترک در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و گردشگری با کشور عراق است.

 

