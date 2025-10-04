ورود دبیر شورایعالی مناطق آزاد به منطقه آزاد اروند برای دیدار با مقامات عراقی
صبح امروز، رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با هدف برگزاری نشستهای مشترک با مقامات عراقی، وارد منطقه آزاد اروند شد. این سفر در راستای تقویت تعاملات اقتصادی و دیپلماتیک با کشور عراق انجام شده و قرار است طی آن جلساتی با مقامات عالیرتبه عراقی برگزار شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این منطقه به عنوان یکی از مهمترین دروازههای ارتباطی ایران و عراق، نقش کلیدی در توسعه تجارت، سرمایهگذاری مشترک و تسهیل روابط دو کشور ایفا میکند. حضور دبیر شورایعالی در این منطقه، نشاندهنده عزم جدی برای ارتقاء سطح همکاریها و بررسی ظرفیتهای مشترک در حوزههای مختلف اقتصادی، صنعتی و گردشگری با کشور عراق است.