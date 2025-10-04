برگزاری جشن روز جهانی ناشنوایان در منطقه آزاد اروند / تجلیل از فعالان و گروههای هنری جامعه ناشنوایان
به مناسبت روز جهانی ناشنوایان، جشن ویژهای با حضور اعضای انجمنهای ناشنوایان آبادان و خرمشهر در منطقه آزاد اروند برگزار شد. این آیین با هدف گرامیداشت توانمندیهای جامعه ناشنوایان و ایجاد فرصت برای بروز استعدادهای آنان، با استقبال گسترده فعالان فرهنگی و اجتماعی همراه بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این مراسم برنامههای متنوع فرهنگی و هنری اجرا شد که بخش عمده آن توسط خود ناشنوایان طراحی و اجرا گردید. اجرای این برنامهها جلوهای از استعدادها و تواناییهای کمنظیر این قشر از جامعه را به نمایش گذاشت و فضای شاد و صمیمی در سالن ایجاد کرد.
در ادامه مراسم، از گروههای هنری و مدیران انجمنهای ناشنوایان آبادان و خرمشهر به پاس تلاشهای ارزشمند آنان در تقویت جایگاه اجتماعی، فرهنگی و هنری ناشنوایان تقدیر به عمل آمد. مسئولان برگزارکننده تأکید کردند که چنین برنامههایی نقش مهمی در افزایش اعتمادبهنفس و مشارکت اجتماعی افراد ناشنوا دارد.
این مراسم با حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و همچنین معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد. مسئولان حاضر ضمن قدردانی از فعالیتهای انجمنهای ناشنوایان، بر حمایت مستمر از این جامعه و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای حضور فعال آنان در عرصههای اجتماعی و فرهنگی تأکید کردند.
روز جهانی ناشنوایان هر ساله با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره مسائل و چالشهای پیش روی افراد ناشنوا در سراسر جهان برگزار میشود و فرصتی است تا ظرفیتها و استعدادهای این قشر بیشتر مورد توجه قرار گیرد. برگزاری این آیین در منطقه آزاد اروند نیز گامی در جهت توجه به حقوق اجتماعی ناشنوایان و تقویت مشارکت آنان در جامعه به شمار میرود.