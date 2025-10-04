به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این فراخوان بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف و ابلاغیه سازمان‌های صنفی کشور صادر شده است و مهلت ثبت‌نام از دوازدهم تا بیست‌وپنجم مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است. در این بازه زمانی، فعالان صنفی واجد شرایط می‌توانند برای حضور در هیئت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی مرتبط با پوشاک، درب و پنجره‌سازی، تعمیر خودرو، فروش لوازم خانگی، قصابی، قنادی و نانوایی، عکاسی، فروش و خدمات الکترونیک، مشاوره املاک و فروش لوازم یدکی خودرو اقدام کنند.

ثبت‌نام تنها از طریق سامانه جامع انتخابات صنفی کشور به نشانی https://election.iranianasnaf.ir/election/general انجام می‌شود و داوطلبان باید در مهلت مقرر با ورود به این درگاه اینترنتی، اطلاعات و مدارک مورد نیاز را بارگذاری و مراحل ثبت‌نام را تکمیل کنند.

سازمان منطقه آزاد اروند با تأکید بر اهمیت مشارکت مؤثر فعالان صنفی در فرآیندهای تصمیم‌سازی، از همه متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌کند تا با حضور فعال در این انتخابات، زمینه‌ساز تقویت شفافیت، پویایی و انسجام بیشتر در ساختار صنفی خرمشهر باشند.

انتهای پیام/