هیچ زن توانمندی خانه‌نشین نخواهد ماند

مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی با تأکید بر نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف گفت: شعار محوری در بخش اقتصادی بانوان این است که «هیچ زن توانمندی خانه‌نشین نخواهد ماند».

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، معصومه آقاپور مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی در نشست با جمعی از بانوان فعال در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اظهار داشت: خودکفایی اقتصادی و امنیت شغلی زنان، زمینه‌ساز امنیت معیشتی و در نهایت توسعه پایدار کشور است.

وی با بیان اینکه امنیت معیشتی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی محسوب می‌شود، افزود: باید از ظرفیت ارزشمند زنان در عرصه‌های مختلف بهره گرفت؛ چرا که حضور فعال آنان می‌تواند تضمین‌کننده آینده‌ای روشن برای اقتصاد کشور باشد.

آقاپور تصریح کرد: هرچه زنان در بخش اقتصادی توانمندتر باشند، امید اجتماعی افزایش یافته و مسیر پیشرفت کشور حتی در شرایط دشوار نیز هموارتر خواهد شد.

در ادامه این نشست، جمعی از بانوان فعال به طرح دیدگاه‌ها و مطالبات خود پرداختند. حمایت از زنان کارآفرین روستایی، ضرورت تبدیل منطقه آزاد اروند به قطب رشد اقتصادی و توجه ویژه به ظرفیت‌های مرز بین‌المللی شلمچه از جمله محورهای مطرح‌شده بود.

یکی از بانوان حاضر با اشاره به ظرفیت‌های مرز شلمچه گفت: سهم ما از این مرز تنها یک گذرگاه است، در حالی‌که میلیون‌ها مسافر برای توریسم سلامت وارد کشور می‌شوند و بدون توقف عبور می‌کنند.

شرکت‌کنندگان در پایان، برگزاری این نشست را نقطه عطفی در مسیر دیده‌شدن توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانوان در حوزه‌های مختلف دانستند.

 

