رهاسازی آب برای بهبود کیفیت آب شرب آبادان و خرمشهر
معاون امور عمرانی استانداری خوزستان از اقدام فوری رهاسازی آب برای بهبود کیفیت آب شرب در حوزه کارون تا پایین دست خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، سیدمهران علمالهدایی در جلسه سازگاری با کمآبی استان خوزستان بیان کرد: بهمنظور بهبود کیفیت آب شرب در حوزه کارون تا پاییندست بهمنشیر از فردا دهم مهرماه، رهاسازی آب از سد گتوند علیا با دبی ۴۵۰ مترمکعب بر ثانیه به مدت سه روز آغاز خواهد شد.
وی به موضوعات مختلفی در مورد تأمین آب کشت پاییزه در حوضههای آبریز مختلف اشاره کرد و افزود: با هماهنگی بین سازمان آب و برق خوزستان، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی، زمانهای رهاسازی آب برای کشت پاییزه مصوب شد.
بررسی مصوبات سفر رییسجمهور به خوزستان
علم الهدایی در ادامه به پیگیری مصوبات سفر رییسجمهور به استان اشاره کرد و گفت: پیرو جلسهای در نهاد ریاست جمهوری با حضور استاندار خوزستان و دکتر قائمپناه، جلسات متعددی در استان جهت تکمیل موضوعات اعتباری و بررسی وضعیت پیشرفت پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری مرتبط برگزار شده است.
معاون عمرانی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: امروز نیز با حضور هیاتی از نهاد ریاست جمهوری به سرپرستی مدیرکل حوزه عمرانی و زیربنایی این نهاد، جلسهای با حضور کلیه مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط تشکیل شد.
به گفته علمالهدایی، در این جلسه آخرین وضعیت اعتباری شامل تخصیصهای سازمان برنامه و بودجه، تخصیصهای استانی، وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژهها و همینطور روند طرحهای سرمایهگذاری و پروژههای اقتصادی به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت.
وی این جلسات را پیشنیاز سفر معاون اجرایی رییسجمهور (دکتر قائمپناه) به استان دانست که قرار است در هفتههای آینده انجام شود.