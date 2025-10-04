تولیدکنندگان در خط مقدم اقتصاد؛
مطالبهگری بخش خصوصی در نشست با مشاور رئیسجمهور در اروند
نشست فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار منطقه آزاد اروند با حضور مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، نمایندگان مجلس و مدیران سازمان، با محوریت بررسی چالشها، موانع و راهکارهای تقویت تولید و تجارت مرزی برگزار شد. در این نشست، فعالان بخش خصوصی ضمن طرح مسائل مرتبط با تأمین مواد اولیه، تسهیلات بانکی، تخصیص ارز و دوگانگی نهادی، خواستار اصلاح ساختارهای قانونی و تسهیل فرآیندهای اداری شدند. مشاور رئیسجمهور نیز بر لزوم تحقق عدالت مالی و مدیریتی در خوزستان، تفویض اختیارات به استانها و بهرهگیری از ظرفیت مناطق آزاد برای توسعه اقتصادی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این نشست با حضور معصومه آقاپور، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، جلیل مختار و مصطفی مطورزاده، نمایندگان مردم آبادان و خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، روحالله خزایی، معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند و جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منطقه برگزار شد.
در این نشست، فعالان اقتصادی ضمن اشاره به چالشهای متعددی از جمله اعطای تسهیلات با سود حداقلی، کاهش زمان ثبت سفارشها، تخصیص ارز و دوگانگی موجود بین سازمان منطقه آزاد اروند و ادارات صمت، خواستار بازنگری در رویهها و تصمیمات مرتبط با تولید و تجارت مرزی شدند.
همچنین تأمین مواد اولیه، رفع موانع ساختاری، تخصیص عادلانه منابع و برپایی نمایشگاه دائمی در شلمچه از دیگر مطالبات بخش خصوصی بود.
لزوم تمایز قوانین مرزی با سرزمین اصلی
روحالله خزایی، معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند، در این نشست با تأکید بر تفاوت شرایط مناطق مرزی با سرزمین اصلی گفت: قوانین حاکم بر مناطق مرزی باید با رویکرد تسهیلگرانه تدوین شود. تولیدکنندگان مرزنشین باید از مشوقها و تسهیلات ویژه برخوردار شوند؛ چراکه تسهیل فعالیت آنها منجر به افزایش اشتغال و تقویت امنیت در مرزها خواهد شد.
تولیدکنندگان، سربازان جبهه اقتصاد کشور
مصطفی مطورزاده، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، در ادامه با بیان اینکه «تولیدکنندگان، سربازان جبهه اقتصاد کشور هستند» اظهار کرد: منطقه آزاد اروند با پیشینه تجاری، نیروی انسانی متخصص و زیرساختهای حملونقل ترکیبی، ظرفیت تبدیلشدن به پیشران توسعه اقتصادی کشور را دارد.
وی با اشاره به شرایط ویژه کنونی و فعال شدن مکانیزم ماشه، بر لزوم توجه ویژه دولت به این منطقه راهبردی تأکید کرد.
الحاق اراضی بنیاد مسکن به شهرک صنعتی آبادان
جلیل مختار، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، از وجود ۵۰۰ هکتار زمین متعلق به بنیاد مسکن در مجاورت شهرک صنعتی آبادان خبر داد و گفت: با توجه به شرایط زیستمحیطی این اراضی که از دوران جنگ تاکنون تعیینتکلیف نشدهاند، انتظار میرود بنیاد مسکن با الحاق این اراضی به شهرک صنعتی آبادان موافقت کند.
تأکید دولت بر عدالت مالی و تفویض اختیارات
معصومه آقاپور، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، ضمن ابلاغ سلام رئیسجمهور به فعالان اقتصادی، بر نگاه ویژه دولت به استان خوزستان تأکید کرد و گفت:
رئیسجمهور معتقد است عدالت مالی، مدیریتی و توزیع امکانات باید در این استان بهصورت واقعی اجرایی شود.
وی تفویض اختیارات به استانداران را یکی از راهبردهای مهم دولت عنوان کرد و همدلی و هماهنگی مدیریتی را کلید حل ناترازیها و چالشهای اقتصادی دانست.
آقاپور در پایان با اشاره به اقدامات دولت در حوزه مناطق آزاد و تجارت فراسرزمینی گفت: اقدامات مؤثری در این حوزه انجام شده و آثار آن در آینده نزدیک ملموس خواهد بود.