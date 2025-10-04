فاز پایانی پروژه فاضلاب سایت صنعتی خرمشهر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، فالح صفائی دربندی گفت: عملیات اجرایی پروژه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و آب‌های سطحی سایت صنعتی خرمشهر با پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدی در مراحل پایانی قرار دارد .

وی افزود: در قالب طرح فاضلاب سایت صنعتی خرمشهر کل مسیر خطوط فاضلاب حدود ۲۰ کیلومتر تعریف شده که از این میزان، ۱۰ کیلومتر در سال‌های گذشته اجرا شده و ۱۰ کیلومتر باقی‌مانده نیز در قالب این پروژه هم اکنون در حال اجرا است که به‌زودی شاهد بهره‌برداری کامل از آن خواهیم بود.

به گفته مدیر پروژه‌های عمرانی سایت صنعتی منطقه آزاد در قالب این پروژه مسیر ۱۰ کیلومتری انتقال و جمع‌آوری آب‌های سطحی،

عملیات تراشه‌کاری و حفاری در عمق‌های بین ۱.۵ تا ۶ متر انجام شده و از لوله‌هایی با قطر ۲۰۰ تا یکهزار میلی‌متری استفاده شده است.

وی با تاکید براینکه اجرای شبکه فاضلاب طرحی جامع در راستای تکمیل زیرساخت‌های سایت صنعتی خرمشهر است که از سوی سازمان منطقه آزاد اروند در حال اجراست، احداث ایستگاه‌های پمپاژ، خطوط جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب و آب‌های سطحی از بخش های مختلف این طرح جامع برشمرد.

صفائی دربندی با بیان اینکه در این طرح جامع سه ایستگاه پمپاژ در نقاط مختلف تعریف شده است، افزود: این ایستگاه‌ها وظیفه انتقال فاضلاب به سمت تصفیه‌خانه فاضلاب را بر عهده خواهند داشت که مناقصه این ایستگاه‌های پمپاژ در آینده نزدیک برگزار خواهد شد که با انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی این بخش نیز به‌زودی آغاز خواهد شد.

صفائی دربندی خاطرنشان کرد: با تکمیل این پروژه، مشکلات زیست محیطی ناشی از سرریز فاضلاب در این منطقه برطرف و زیرساخت‌های لازم برای ۲۴ قطعه صنعتی که سرمایه گذاران در آنها در حال ساخت و تجهیز هستند، به‌طور کامل فراهم می‌شود.

