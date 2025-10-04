خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایشگاه توانمندی‌های اجتماعی در اروند؛ پیوند حمایت، کارآفرینی و توسعه محلی

نمایشگاه توانمندی‌های اجتماعی در اروند؛ پیوند حمایت، کارآفرینی و توسعه محلی
کد خبر : 1695251
لینک کوتاه کپی شد.

نمایشگاه توانمندی‌های انجمن‌های معلولین، مراکز توان‌بخشی، بانوان سرپرست خانوار، مجموعه‌های بهزیستی و بسیج سازندگی خرمشهر به‌مدت پنج شب با حضور ۳۰ غرفه در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و تقویت مشارکت اجتماعی شکل گرفت.

در این نمایشگاه، ۱۵ غرفه با حمایت مدیریت اجتماعی و محرومیت‌زدایی و ۱۵ غرفه دیگر با همکاری مدیریت توسعه گردشگری و میراث فرهنگی منطقه آزاد اروند برپا شد. غرفه‌ها شامل عرضه محصولات، معرفی خدمات و ارائه دستاوردهای انجمن‌ها و مراکز فعال در حوزه توانمندسازی اجتماعی بودند.

سید محمد سیدی، مدیر اجتماعی و محرومیت‌زدایی سازمان منطقه آزاد اروند، در حاشیه این رویداد اظهار داشت:
«برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های گروه‌های اجتماعی است؛ گروه‌هایی که علیرغم محدودیت‌ها، استعدادها و ظرفیت‌های چشمگیری دارند. حمایت از معلولین، بانوان سرپرست خانوار و مجموعه‌های توان‌بخشی بخشی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت اجتماعی سازمان محسوب می‌شود.»

وی افزود: «این نمایشگاه علاوه بر عرضه محصولات و خدمات، فضایی مناسب برای تعامل، هم‌افزایی و جلب توجه سرمایه‌گذاران و خیرین فراهم کرد. چنین رویدادهایی می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری فرصت‌های شغلی پایدار، ارتقای معیشت گروه‌های هدف و مشارکت فعال‌تر آنان در جامعه باشند.»

کارشناسان اجتماعی نیز معتقدند برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی در مناطق کمتر برخوردار نه تنها به معرفی تولیدات بومی و تقویت اقتصاد محلی کمک می‌کند، بلکه به‌عنوان حلقه‌ای مؤثر در زنجیره توسعه و خودکفایی اجتماعی ایفای نقش می‌نماید.

نمایشگاه توانمندی‌های اجتماعی خرمشهر امسال با استقبال گسترده شهروندان، فعالان اجتماعی و خیرین همراه بود و دستاوردهای آن می‌تواند الگویی برای استمرار برنامه‌های مشابه در دیگر مناطق منطقه آزاد اروند و سراسر کشور باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی