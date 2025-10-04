به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و تقویت مشارکت اجتماعی شکل گرفت.

در این نمایشگاه، ۱۵ غرفه با حمایت مدیریت اجتماعی و محرومیت‌زدایی و ۱۵ غرفه دیگر با همکاری مدیریت توسعه گردشگری و میراث فرهنگی منطقه آزاد اروند برپا شد. غرفه‌ها شامل عرضه محصولات، معرفی خدمات و ارائه دستاوردهای انجمن‌ها و مراکز فعال در حوزه توانمندسازی اجتماعی بودند.

سید محمد سیدی، مدیر اجتماعی و محرومیت‌زدایی سازمان منطقه آزاد اروند، در حاشیه این رویداد اظهار داشت:

«برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های گروه‌های اجتماعی است؛ گروه‌هایی که علیرغم محدودیت‌ها، استعدادها و ظرفیت‌های چشمگیری دارند. حمایت از معلولین، بانوان سرپرست خانوار و مجموعه‌های توان‌بخشی بخشی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت اجتماعی سازمان محسوب می‌شود.»

وی افزود: «این نمایشگاه علاوه بر عرضه محصولات و خدمات، فضایی مناسب برای تعامل، هم‌افزایی و جلب توجه سرمایه‌گذاران و خیرین فراهم کرد. چنین رویدادهایی می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری فرصت‌های شغلی پایدار، ارتقای معیشت گروه‌های هدف و مشارکت فعال‌تر آنان در جامعه باشند.»

کارشناسان اجتماعی نیز معتقدند برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی در مناطق کمتر برخوردار نه تنها به معرفی تولیدات بومی و تقویت اقتصاد محلی کمک می‌کند، بلکه به‌عنوان حلقه‌ای مؤثر در زنجیره توسعه و خودکفایی اجتماعی ایفای نقش می‌نماید.

نمایشگاه توانمندی‌های اجتماعی خرمشهر امسال با استقبال گسترده شهروندان، فعالان اجتماعی و خیرین همراه بود و دستاوردهای آن می‌تواند الگویی برای استمرار برنامه‌های مشابه در دیگر مناطق منطقه آزاد اروند و سراسر کشور باشد.

