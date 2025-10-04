نشست مشترک سازمان منطقه آزاد اروند و سرکنسولگری ایران در بصره برای تعمیق همکاریهای فرهنگی و گردشگری
نشستی با حضور مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند و مسئولان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره برگزار شد تا راهکارهای توسعه و تعمیق همکاریهای فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و زیستمحیطی میان دو طرف بررسی شود. در این جلسه، ظرفیتهای مرزی و تاریخی استانهای جنوبی عراق بهعنوان فرصتی برای تقویت تعاملات مردمی و توسعه پایدار مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این نشست، مدیران معاونت فرهنگی، الهام اولادباغی مدیر محیط زیست، دکتر لطفی مدیر روابط عمومی و امور بینالملل، سیدی مدیر اجتماعی، آبیار مدیر توسعه فرهنگی هنری، پاکگهر مدیر گردشگری و طباطبایی مدیر توسعه ورزش سازمان منطقه آزاد اروند به همراه دکتر جبار سالمپور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان، با علی عابدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره، درباره راهکارهای عملیاتیسازی همکاریها گفتوگو کردند.
در ابتدای جلسه، وابسته فرهنگی حاج رضا ملکی در بصره با اشاره به جایگاه ژئواستراتژیک استانهای بصره، العماره و ناصریه و پیوندهای عمیق تاریخی، مذهبی و فرهنگی مردم این مناطق با ایران، ظرفیت موجود را «یک فرصت بیبدیل برای توسعه همکاریهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی» توصیف کرد و گفت:
«وجود دو مرز مهم شلمچه و چذابه بستری کمنظیر برای گسترش تعاملات است و برنامهریزی منسجم و هدفمند میتواند زمینهساز بهرهبرداری حداکثری از این فرصتها باشد.»
در ادامه، دکتر جبار سالمپور با تشریح رویکرد جدید سازمان منطقه آزاد اروند بر ضرورت حرکت از سطح همکاریهای مقطعی به سمت برنامهریزی راهبردی و پایدار تأکید کرد. او گفت:
«تمرکز ما بر افزایش سطح تعاملات و استفاده از ظرفیتهای مغفول مانده در استانهای جنوبی عراق است. توسعه گردشگری، تعمیق همکاریهای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و زیستمحیطی با هدف خلق ثروت پایدار و ارتقای روابط مردمی، محور اصلی سیاستهای جدید ما خواهد بود.»
در بخش دیگری از نشست، دکتر لطفی مدیر روابط عمومی و امور بینالملل سازمان به نقش کلیدی رسانه در شکلدهی به افکار عمومی دو سوی مرز اشاره کرد و افزود: «حرکت ما باید بر پایه برنامهریزی و توجه به اسناد بالادستی باشد. شناسایی و رفع موانع گذشته و فعالسازی دیپلماسی رسانهای منطقهای از ضرورتهای این مسیر است. ما باید با بهرهگیری از فعالیتهای خلاقانه رسانهای، به نزدیکتر شدن جوامع و ارتقای درک متقابل کمک کنیم.»
الهام اولادباغی مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد اروند نیز با تأکید بر اهمیت همکاریهای علمی و زیستمحیطی گفت:
«همکاریهای دانشگاهی در حوزه محیط زیست، بهویژه در زمینه انرژیهای نو، مدیریت مشترک تالابها و منابع طبیعی، میتواند به شکلگیری الگوهای نوین همکاری میان دو کشور منجر شود. همچنین مدیریت بینالایندههای فرامرزی تنها در سایه همکاری نزدیک و برنامهریزیشده دو کشور امکانپذیر است و میتواند به پایداری زیستمحیطی مناطق مرزی کمک کند.»
در ادامه نشست، سید محمدسیدی مدیر اجتماعی و محرومیت زدایی سازمان منطقه آزاد اروند بر تقویت پیوندهای اجتماعی میان جوامع مرزی و بهرهگیری از ظرفیتهای متقابل تأکید کرد. آبیار مدیر توسعه فرهنگی نیز استمرار تبادلات فرهنگی و هنری را در چارچوب مناسبات تاریخی ایران و عراق ضروری دانست. سجادپاکگهر مدیر گردشگری و میراث فرهنگی سازمان، توسعه زیرساختهای گردشگری را عاملی راهبردی در ارتقای تبادلات اقتصادی و فرهنگی عنوان کرد. سید علی طباطبایی مدیر توسعه ورزش نیز بر اهمیت برگزاری رویدادهای مشترک ورزشی بهعنوان ابزاری برای تعمیق ارتباطات مردمی و تقویت دیپلماسی ورزشی تأکید داشت.
در پایان، عابدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره ضمن اعلام آمادگی برای حمایت و تسهیل روابط دوجانبه، بر پرهیز از موازیکاری، هماهنگی مستمر با رایزنان متناظر و تعریف فرآیندهای روشن برای کاستن از موانع همکاری تأکید کرد و گفت:
«یکی از پیششرطهای موفقیت در گسترش همکاریهای فرهنگی و گردشگری، هدفمند بودن اقدامات، تکیه بر تجارب گذشته و هماهنگی ساختاری میان نهادهای ذیربط است. سرکنسولگری ایران در بصره آماده است تا با ایجاد بسترهای ارتباطی منسجم، زمینه تحقق این اهداف را فراهم کند.»
او گردشگری سلامت را یکی از محورهای مهم همکاری دانست و پیشنهاد کرد کارگروههای تخصصی مشترک برای پیگیری موضوعات مختلف تشکیل شود و برگزاری نشستهای منظم در دستور کار طرفین قرار گیرد.
این نشست را میتوان نقطه عطفی در مسیر نهادینهسازی ارتباطات فرهنگی و توسعهای میان منطقه آزاد اروند و استانهای جنوبی عراق دانست و قرار است در مرحله بعد، همکاریها در قالب کارگروههای تخصصی در حوزههای فرهنگی، رسانهای، اجتماعی، گردشگری، سلامت و محیط زیست شکل اجرایی و سازمانیافتهتری به خود بگیرد.