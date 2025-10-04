سه فیلم از آبادان به جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران راه یافتند
سه اثر تولیدی انجمن سینمای جوان آبادان به عنوان تنها نمایندگان سینمای خوزستان، به بخشهای مختلف چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران راه پیدا کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این دوره از جشنواره، فیلم داستانی «پلاک ۱۳۵۱» به کارگردانی مجید عیدان، در بخش فیلمهای تجربی نیز «هفت وادی» ساخته عماد سلمانیان و «رنگ نخل» به کارگردانی سامان علینژادیان حضور خواهند داشت.
مجید عیدان، رئیس انجمن سینمای جوان آبادان با اعلام این خبر گفت: حضور سه فیلم از آبادان در معتبرترین جشنواره فیلم کوتاه ایران، افتخاری برای سینمای جنوب کشور است. این حضور نشان میدهد که ظرفیت هنری فرزندان این دیار همچنان زنده است و میتواند در سطح ملی و بینالمللی بدرخشد. امیدواریم این موفقیت سرآغازی برای دیده شدن بیشتر استعدادهای خوزستانی باشد.
او با اشاره به محتوای آثار راهیافته افزود: فیلم داستانی پلاک ۱۳۵۱ روایتی است از عبدالله، کشاورزی که برای احیای نخلهای مرده دست به کاشت دوباره میزند. هفت وادی نیز برداشتی هنری از هفت مرحله سلوک عرفانی در شعر عطار نیشابوری است و در رنگ نخل، روایت شاعرانهای از پیوند ناگسستنی انسان و وطن به تصویر کشیده میشود.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در تهران برگزار میشود.